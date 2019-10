Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Ok: "Dünya üzerinde yerinden edilen insan sayısı 71 milyona ulaştı"Oradaki hiç bir askerimizin aklında burası Suriye 'dir, başka bir topraktır gibi bir hissiyat yok"AFYONKARAHİSAR - Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok, Barış Pınarı Harekatı'nının büyük bir operasyon olduğunu belirterek, "Operasyon yapıyoruz. Orada askerlerimizin ayaklarına Allah, taş değdirmesin ama evlatlarımız şehit ve gazi olacaklar. Oradaki hiç bir askerimizin aklında burası Suriye'dir, başka bir topraktır gibi bir hissiyat yok" dedi.Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği iş birliği ile düzenlenen "Uyum Mahalle Buluşmaları"nın 21'incisi Afyonkarahisar'da düzenlendi. Programda konuşan Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok, Afyonkarahisar Belediyesi Sosyal Tesislerindeki programda yaptığı konuşmada, uyum konusunu tarihi bir sorumluluk olarak ele alarak uyguladıklarını söyledi. Ok, "Büyük bir operasyon yapıyoruz. Orada askerlerimizin ayaklarına Allah, taş değirmesin ama evlatlarımız şehit ve gazi olacaklar. Oradaki hiç bir askerimizin aklında burası Suriye'dir, başka bir topraktır gibi bir hissiyat yok. ya ne var? Ecdadımızın emaneti olanı torunlarına geriye iade etme aşkı, şevki ve hissiyatı var. O yüzden batı medeniyeti, kendi karışık aklını, kanlı elini bu coğrafyadan çektikleri takdirde bu coğrafyanın zenginlikleri, bu coğrafyanın çocuklarına yeter de artar. O yüzden bizim yapmamız gereken orada bin yıldır İslamiyet'e bayraktarlık eden kahraman Türk ordusuna dua etmektir. Onun dışında aramızda bulunan kardeşlerimiz ve diğer yabancı misafirlerimizle ilgili iş ve işlemleri, devletimizin bize vermiş olduğu yükümlülükle, güzel bir şekilde gerçekleştiririz" dedi."Dünya üzerinde yerinden edilen insan sayısının 71 milyona ulaştı"Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Daire Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu da dünya üzerinde yerinden edilen insan sayısının 71 milyona ulaştığını belirterek, Türkiye'nin 5 milyon insana kapılarını açtığını kaydetti. Kadıoğlu, "Tüm dünya adeta bu olaya gözlerini kapatırken ülkemiz duyarlı yaklaşımını kaybetmeden göç politikasını insan temelli oluşturmayı başarmıştır. Bunları yaparken de insani değerleri göz önüne alarak vicdani bir sorumlulukla hareket etmekteyiz. Suriye'de yaşanmış olan bu savaş, kimsenin istemediği, büyük trajediler ile göçlere sebep olan ve insanları evlerinden eden bir durum. Bu insanların ne gibi zorlukların yaşadığını çok iyi bilen hem milletimiz hem de devletimizin olduğunu altını çizmek isterim" diye konuştu.Ülkemizde birliğimizi, beraberliğimizi ve kamu düzenini bozanlara karşı, devletin gerekli tedbirleri aldığını ve almaya devam edeceğini belirterek, birlikte huzur ve güven içerisinde yaşamak herkesin isteği olduğunu söyledi. Kadıoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti devletinin PKK/PYD terör örgütüne karşı düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nda bölgemizde bizlerin huzuru ve barışı gerçekleştirilmektedir. Allah, şanlı ordumuzun yar ve yardımcısı olsun. Duamız ve gönlümüz onların yanındadır. Bugünlerde yaşamış olduğumuz bütün olaylara karşı bir birimize destek olmalıyız. Bu da bizim şiarımız olmalıdır" ifadelerini kullandı.Etkinlikte Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından göç konulu kısa filmler gösterildi. Halk oyunları gösterisinin ardından başarı hikayeleri anlatıldı.Programa; Ok ile Kadıoğlu'nun yanı sıra Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Rıza Dalan, İl Jandarma Komutanı Hamza Çömez, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, BMMYK Afyonkarahisar İl Temsilcisi Emir Hüseyin Bengisoy, Afyonkarahisar İl Göç İdaresi Müdürü Hakan Ergün, daire müdürleri ve Suriyeli aileler katıldı.