Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Ok: Meriç'i geçenleri demir çubukla dövüp geri yolluyorlar"

Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok, Türkiye 'nin dünyanın hiçbir ülkesinin geliştiremediği bir kapasiteyle göç politikalarını yönetmesine karşın Yunanistan'ın bazı düzensiz göçmenleri demir çubukla döverek Türkiye geri gönderdiğini bildirdi.Ok, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün Edirne'de düzenlendiği "Uyum Buluşmaları"nın 26. toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin geliştirdiği muazzam kapasite ile bütün dünyayı sarsan göçle mücadele ettiğini söyledi.Bu kapasiteyi dünyanın hiçbir ülkesinin geliştiremediğini belirten Ok, "Sınır komşumuz buradan Meriç 'i geçenleri demir çubuklarla dövüp geriye gönderiyor. İnsanlık suçudur bu. İşte ABD. Meksikalılar, Kolombiyalılar, Venezuelalılar daha müreffeh bir geleceğe kavuşabiliriz diye sınırı geçmeye kalktıkları takdirde, başlarına gelmeyen kalmıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti milletinden almış olduğu yetki ve iradeyle dünyanın hiçbir ülkesinin geliştiremediği bir kapasiteyle göç politikalarını akılla, bilimle, mantıkla kurguluyor, yönetiyor ve yürütüyor." dedi."Uyum demek kalıcılık demek değildir"Ok, Türkiye'nin 192 farklı ülkeden 5.1 milyon göçmene ev sahipliği yaptığını dile getirdi.Türkiye'deki misafirlerin baş tacı olduğunu söyleyen Ok, "Ama maalesef ülkelerindeki insanlık dramından dolayı kaçıp Anadolu'ya, son kaleye sığınan 3.6 milyon insanın geldikleri yerden bir akıl yürüterek Türkiye'deki sığınmacılara 'Suriyeli' diyoruz. Bu haksızlık. Onlar burada geçici koruma kapsamıyla kalıyorlar. Ülkeleri tekrar refaha kavuştuğu takdirde elbette ki vatanlarına dönecekler. Uyum demek kalıcılık demek değildir. Uyum insanlığın, sığınma hislerini burada en güzel şekilde tatmin etmek, ama bir gün dönecekleri zaman da buradan iyi hikayelerle ayrılmalarını temin etmek ve sağlamaktır." ifadelerini kullandı.Türkiye'nin göçmenlere batının hoyratlığına karşın her zaman müşfik davrandığını ve merhamet eliyle tuttuğunu belirten Ok, şöyle devam etti:"Dünyanın da Türkiye'nin de göç problemi bitmez. Çünkü Türkiye bir çeyrek öncesinde göç üzerinde bir köprü vazifesi görüyordu, bir transit geçiş güzergahıydı. Artık ayaklarının üzerinde duran, güçlenen ve büyüyen Türkiye, hedef ülke haline gelmiştir. Afganistan'da Hindikuş Dağları'nda insanlar ağaçlardan yaprak yiyor dostlar. İnsanlar günlük değil, saatlik değil, ayda 15 dolarla yaşam mücadelesi veriyorlar Afganistan'da. Hiç konuşmadığımız iklim göçü var uzak coğrafyalarda. Bu insanlar ayda 200-300 dolarlık bir gelir seviyesine ulaşabilir miyim hayalini kurduğu sürece dünyada göç krizleri bitmez, tükenmez."Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Yurtcan, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu, Edirne İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu da açılışta birer konuşma yaptı.Program, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Roman Müzik Topluluğunun müzik dinletisinin renklendirdiği sunumlarla devam etti.