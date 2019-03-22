İzmir
Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz, "Türkiye
tarihte çok göç almış bir ülkedir, bu yüzden göç kavramı milletimize yabancı değil." dedi.
Kolsuz, İzmir Valiliği
tarafından yürütülen "Göç Yönetimi İçin Yerel İdarelerin Güçlendirilmesi" adlı Avrupa Birliği
(AB
) projesinin tanıtımında, bu çalışmanın, karşılıklı tecrübe paylaşımı, iyi örneklerin alınması ve göçmenlerin durumlarının iyileştirilmesi için önemli olduğunu söyledi.
Projenin, yerel yönetimlerin göç yönetimi politikalarını uygulama kapasitelerinin artırılmasını ve AB entegrasyon sürecindeki rollerinin güçlendirilmesini hedeflediğini belirten Kolsuz, şöyle konuştu:
"Türkiye tarihte çok göç almış bir ülkedir, bu yüzden göç kavramı milletimize yabancı değil. Türkiye kapılarını ilk defa, 15. yüzyılda İspanya
'dan çıkarılan Yahudi misafirlerine açtı. Sonrasında Kafkasya
'dan Rusya
'nın politikasından dolayı oradaki Müslümanlar ve Türkler büyük kitleler halinde Türkiye'ye göç etti. Balkan Savaşı sırasında yaklaşık 3 milyon Türk ve Müslüman Türkiye'ye göç etmek zorunda kaldı. Irak
savaşı sonrasında Iraklılara, Suriye
iç savaşının başlamasından itibaren de Suriyelilere kapılarımızı açtık. Savaşın başlangıcından beri yaklaşık 3,5 milyon Suriyeli Türkiye'ye göç etti."
Kolsuz, Türkiye'ye sığınan Suriyelilere misafir gözüyle baktıklarını dile getirdi.
İzmir'in Suriyelilerin yaşamayı tercih ettiği şehirler arasında 8'inci sırada olduğunu vurgulayan Kolsuz, kentte 18 binden fazla Suriyeli öğrenci olduğunu hatırlattı.
Proje kapsamında İtalya
'nın Molise bölgesi ile İzmir'de yaşayan göçmenlerin ve mültecilerin ihtiyaç ve sorunlarının tespit edilmesi amacıyla 2 farklı ihtiyaç analizi çalışması yapılacağını aktaran Kolsuz, çalışma kapsamında birebir görüşmeler yapılacağını sözlerine ekledi.
Toplantıya, proje ortaklarından Ripalimosani Belediye Başkanı Michele Di Bartolomeo, Dünya Doktorlar Derneği üyeleri ile diğer ilgililer katıldı.
İzmir Valiliği, İzmir, Türkiye, Güncel
Kaynak: AA