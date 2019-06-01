Göç, Kentsel Gelişim ve Kentsel Yaşanabilirlik Projesi iş birliği protokolü imzalandı.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Küresel Politikalar Araştırma ve Uygulama Merkezi (RUPAM), Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) WALD arasında 'Göç, Kentsel Gelişim ve Kentsel Yaşanabilirlik Projesi' iş birliği protokolü, UCLG-MEWA'nın İstanbul'da bulunan merkezinde gerçekleşen törenle imzalandı.

UCLG Genel Sekreteri Mehmet Duman ve İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Dodurka tarafından imzalanan protokol törenine Türk-Alman Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehmet Murat Erdoğan ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

30 ÖĞRENCİYE STAJ İMKANI SAĞLAYACAĞIZ

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Dodurka, yaptığı konuşmada proje ile 30 öğrenciye staj imkanı sağlayacaklarını belirtti.

Prof. Dr. Dodurka, Bizler için çok önemli olan bu projede Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) WALD ile yol aldığımız için çok mutluyuz. Proje kapsamında İstanbul, Midilli ve Suriye'de gerçekleştirilecek saha araştırmalarında elde edilen verileri çalıştaylarla değerlendireceğiz. Midilli'de gerçekleştireceğimiz çalıştaylar; yerli ve yabancı bilim insanlarını ve uluslararası kuruluşları bir araya getirecek. Günümüzde Kentsel Gelişim ve Kentsel Yaşanabilirliği özellikle iç ve dış göç bağlamında ele alacak projenin 3. Etabını ise "Uluslararası Kentsel Gelişim ve Kentsel Yaşanabilirlik Zirvesi" düzenleyeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

- İstanbul