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"Göç" toplantısı - Bakan Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğündeki (AFAD) "Göç" konulu toplantıya katıldı.

20.10.2019 17:19
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğündeki (AFAD) "Göç" konulu toplantıya katıldı.
Hasdal'daki AFAD Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda, İstanbul'da göç alanındaki mevcut durum, düzensiz göç ve kaçak göçle mücadele konuları ele alındı.
Bakan Soylu'nun yanı sıra toplantıya bakan yardımcısı İsmail Çataklı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, İstanbul Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, kuvvet komutanları, vali yardımcıları, kaymakamlar ve diğer yetkililer katıldı.
Toplantı görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.

İstanbul, AFAD, Güncel

Kaynak: AA

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