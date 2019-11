Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, " Fırat 'ın batısını terörden temizleyip nasıl bölgede hastaneleri, okulları, kilise ve camileri, tarımsal çalışmaları ve altyapı hizmetlerini faaliyete geçirdiysek Fırat'ın doğusunu da huzur, güvenlik ve temel hizmetlerle buluşturacağız." dedi.Oktay, kentteki bir otelde düzenlenen "Göç ve Yerinden Edilmeye Yönelik Yerel Çözümler Uluslararası Forumu"ndaki konuşmasında, küresel ve bölgesel düzeyde yaşanan nüfus hareketleri ve düzensiz göçün, hiçbir ülkeyi ayırmadan dünyanın bütününü etkilediğini söyledi.Özellikle siyasi çalkantılar ve çatışmaların tetiklediğizorunlu göç olgusunun, çetrefilli bir sınama olarak karşılarında bulunduğunu ifade eden Oktay, şöyle konuştu:"Dünyada göçmen sayısı bugün272 milyonu geçmiştir ve bunun yaklaşık71 milyonu zorla yerinden edilmiş insanlardan oluşmaktadır.Son yıllarda gözlemlenen yerinden edilmiş kişi sayısı artışındakitemel etmen, İkinci Dünya Savaşı'ndanbu yana en büyük zorunlugöç dalgasını oluşturanSuriye krizidir.8 yılı aşkın süredir Suriye'de yaşanan insani dram sonucunda5,6 milyon kişi, komşu ülkelere sığınmış,6,6 milyonSuriyeli deülke içinde yerlerinden edilmiştir.911 kilometre uzunluğundaki Suriyesınır hattımızın doğal bir sonucu olarak terör ve zulümden kaçan4 milyona yakın Suriyeli kardeşimiz, Türkiye 'ye sığınmış durumdadır.Kısıtlı kaynaklara ve tüm belirsizliklere rağmen elimizdeki imkanları yıllardır sığınmacılara sırtımızı dönmeden paylaşmaktayız. Çünkü biz yaratılanı Yaradandan ötürü seven bir milletiz."Oktay, tarihi boyunca şiddetten ve savaştan sığınanlara bağrını açan Anadolu topraklarının, 5 yıldanbu yana dünyada en fazla sayıda sığınmacıyı barındırdığını dile getirerek, "SadeceSuriye kökenli sığınmacılar açısından baktığımızda geçici barınma merkezlerinde 62 bin 578,geçici barınma merkezleridışında ise3 milyon622 bin 404kayıtlı Suriyeli bulunmaktadır.Göç dalgasının başlangıcındanbu yana ortaya koyduğumuz etkin göç yönetimiyle güvenlik,sağlık,barınma,gıda ve eğitim gibi temel hizmetler sığınmacılaraen etkin şekilde sunulmaktadır." dedi."Ulaşamadığımız her çocuk, sokağa terk edilmiştir"AFAD Başkanı olarakgörev yaptığı dönemdenbu yanaatılan adımlarla Türkiye'nin sığınmacılar konusunda dünyaya örnek uygulamaları hayata geçirdiğini belirten Oktay, "Bu kapsamda 'Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu' gibiyasal reformlarla temel dayanaklar oluşturularak, yüksek standartlarda bir sığınma sistemi inşa edilmiştir." diye konuştu.Fuat Oktay, Türkiye'de bulunantüm yabancılara tek eldendaha iyi hizmet sağlanabilmesi için Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün kurulduğunu anımsatarak, şöyle devam etti:"Milli Eğitim Bakanlığımızın çabalarıyla, okul çağındaki 684 bin sığınmacı çocukokullu olmuş, eğitim imkanlarıyla buluşmuştur. Zaten biliyoruz ki; ulaşamadığımız her çocuk, sokağa terk edilmiştir. Sadece Türkiye için değil, tüm dünya için potansiyel bir sorun teşkil edecektir, ulaşılamayan her çocuk. Sağlık Bakanlığımız sığınmacıların sağlık hizmetlerinden yararlanmasına imkan sağlamıştır.Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, sığınmacılarıniş gücüne kazandırılması ile kadınların ve çocukların korunması amacıylayoğun bir mesai yürütmektedir.Ülkemize sığınanlara yaptığımızev sahipliği sadece sığınmacı kampları,geçici barınma merkezi hizmetleri ya da eğitim,sağlık gibi temel hizmetler ile sınırlı değildir.Bu hizmetlerin yanında sığınmanın sürdürülebilirliği ve sosyal uyumu sağlayacak yerel bütünleşme hizmetleri de merkezi yönetim, yerel yönetimler ve sivil toplum tarafından sığınmacılara ulaştırılmaktadır.Özellikle farklı dil ve kültür özelliklerine sahip sığınmacıların kente uyumunda en önemli görev yerel yönetimlere, belediyelere düşmektedir.Bu açıdan göç ve yerinden edilmeye yönelik yerel çözümler sunacak olanbu forumu ve sonucunda oluşacak Gaziantep Bildirgesi'nison dereceönemli buluyorum.Forumun, Türkiye'deki belediyelerle dünya genelindeki yerel yönetimler ve uluslararası kuruluşlar arasında ortaklıkları artıracağına veiyi uygulamaları öne çıkaracağına yürekten inanıyorum.""Yıkılanın yerine yenisini yapma ve yaraları sarma zamanıdır"Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, göç yönetiminin genel itibariyle merkezi yönetimlerin sorumluluğu olduğunun düşünülebileceğini ancakgöçmenlerle doğrudantemas edenlerin yerel yönetimler oluğunu vurguladı.Gaziantep'in göç ve sığınmacı olgusuna içtenlikle yaklaşarak, samimi ensar bir şehir olduğuna işaret eden Oktay, tüm kent sakinleriyle birlikte sığınmacılariçin de fedakarca çalışan yönetici ve sivil toplum kuruluşlarını kutladı.Oktay, Suriyeliler ve ülkelerinde yerinden edilmişler için Türkiye'nin yaptıklarının sadece sınırlar içinde bulunan sığınmacılarla sınırlı olmadığını, sınır ötesinde de Suriyelilerekendi ülkelerinde güven içerisinde yaşayabilecekleri bir alan oluşturaraktüm insani ve yerel hizmetleri sunduğunu vurguladı.Suriye dışına savrulan milyonlarca insanın güven içinde yuvalarına dönebilmesi için gerçek ve somut çaba gösterentek ülkenin Türkiye olduğuna dikkati çeken Oktay, şunları kaydetti:"Fırat'ın batısını terörden temizleyipnasıl bölgede hastanelerini, okulları,kilise ve camileri, tarımsal çalışmaları vealtyapı hizmetlerini faaliyete geçirdiysek Fırat'ındoğusunu da huzur,güvenlik ve temel hizmetlerle buluşturacağız.Ülkemizi doğrudanhedef alan PKK/YPG veDEAŞ gibiterör unsurları ile mücadele ederek hem sınırlarımızın güvenliğini sağlamak hem de sığınmacıların yurtlarındagüven içinde yaşayabilecekleri bir bölge oluşturmak için çok yoğun çalışıyoruz.Bu amaçlaFırat'ın doğusunda başlattığımız Barış Pınarı Harekatıylavaril bombalarından ve gece baskınlarından arınmış bir alan oluşturuyoruz.Ülkemizingüney sınırlarında terörün,Suriye tarafından gelen PKK/YPG'nin söndürdüğüher ocak,yıkılan her ev bizim gönlümüzde yaralar açmıştır.Şimdi güvenli bölge olarak kararlaştırılan barış koridorunda yıkılanın yerine yenisini yapma ve yaraları sarma zamanıdır.""Uluslararası toplumdan artık nasihat değil icraat görmek istiyoruz"Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Suriyeli sığınmacıların temel ihtiyaçlarının karşılanması ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi için imkanları seferber etmeyi sürdüreceklerine dikkati çekerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Ancak sığınmacıların bulundukları şehirlereuyum sağlaması sadece belediyelerden beklenemeyecek kadar çok boyutlu ve çok paydaşlı çözümler gerektirmektedir.Suriyeli sığınmacılara yönelikhizmetler için8,5 yıldır yaptığımız harcama40 milyar doları aşmış durumda.Buna karşınAB kaynakları 2016 yılındanbu yana sadece3 milyar avrolukdestek verebilmiştir.Bu maddi yük, Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşlarınsöz verdiği fonları sağlamadığı sürece bir ülkenin tek başına altından kalkabileceği miktarın üzerindedir.Coğrafi yakınlık hiçbir ülkeyi böyle bir trajedinin doğrudantek sorumlusu ve yüklenicisi yapamaz, yapmamalıdır.Adil yük ve sorumluluk paylaşımı ilkesi çerçevesinde uluslararası toplumdanartık nasihat değil icraat görmek istiyoruz. Mültecilere İlişkin Küresel Mutabakatı imzalayantüm taraflar artık 'Ne olması gerekir' değil 'Nasıl yapacağız', 'Üzerimize düşen nedir' sorularına cevap vermelidir.Önümüzdeki ay Cenevre'de düzenlenecek olan Cumhurbaşkanımızın da eşbaşkanlık edeceğiKüresel Mülteci Forumu'nunbu açıdan önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum."Dijital teknolojinin sunduğuimkanlar da değerlendirilerek akıllı şehir teknolojilerinin, mülteci veri yönetimi ve çevrimiçi hizmetler,göç yönetimi konusunda kullanılması gerektiğini belirten Oktay, bu açıdantüm katılımcıları mültecileri de içine alanyerel yönetim hizmetleri için ortak standartlar belirlemeye, yerel yönetimlerin uluslararası fonlardan daha etkin şekilde yararlanmasını sağlayacakyol haritasını oluşturmaya ve sivil toplum kuruluşları ile yerel yönetimler arasında bir koordinasyon sistemi modelönerisi oluşturmaya davet etti.BM Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de sunum yaptığı toplantıda, katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi.Forum, daha sonra çeşitli oturumlarla devam etti.(Bitti)