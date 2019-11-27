Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından düzenlenen "Göç ve Yerinden Edilmeye Yönelik Yerel Çözümler Uluslararası Forumu" sona erdi.

UNDP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziantep'te 13 ülke ve 30'u aşkın belediye başkanının katıldığı forumda, "Gaziantep Bildirgesi" ilan edildi.

Cenevre'de 17-18 Aralık'ta eş başkanlığı Türk hükümeti tarafından yapılacak Küresel Mülteci Forumu'na birkaç hafta kala yayımlanan Gaziantep Bildirgesi, belediyeler ve şehirlerin Aralık 2018'de kabul edilen Mültecilere İlişkin Küresel Mutabakat (GCR) ile Güvenli, Düzenli ve Kurallı Göç için Küresel Pakt (GCM) tarafından öngörülen kritik rollerinin tanınması temeline dayanıyor.

BM Genel Kurulu tarafından Aralık 2016'da onaylanan Yeni Kentsel Gündem'in (NUA) hayati önemine vurgu yapılan bildirgede, Suriye krizine verilen yanıttaki iş birliğine ilişkin 2018-2019 Bölgesel Mülteci ve Dayanıklılık Planı hatırlatıldı.

Göç ve zorla yerinden edilmeye yönelik yerel çözümler için küresel ve bölgesel olarak üzerinde uzlaşılan ilkelerin hayata geçirilmesindeki iyi uygulamalara odaklanılan bildirgede, Türkiye'nin 2014 yılından bu yana dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke olduğu, dayanıklılık ve kalkınma yaklaşımlarının insani yardıma dair çalışmalara sağladığı katkılar ortaya konuldu.

Sürdürülebilir şehirler ve güçlü kurumlara ilişkin 11. ve 16. sürdürülebilir kalkınma amaçlarına atıfta bulunularak, bildirgenin Aralık 2019'daki Küresel Mülteci Forumu'nda sunulması kararlaştırıldı.

Gaziantep Bildirgesi'nde, mülteciler ve göç konusunda acil durumdan dayanıklılık ve kalkınmaya yönelen yerel düzeydeki yanıtların başarıyla uygulanmasındaki kilit unsurlar belirtilerek, sivil toplumun, toplumsal cinsiyet eşitliğinin, sosyal uyumun ve aynı zamanda nitelikli hizmetlere kapsayıcı erişimin uzun vadeli başarı için önemi ve yeni teknolojilerin, inovasyonun ve veri yönetiminin kilit rolü vurgulandı.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın yerelleştirilmesi konusunda farkındalık oluşturmak, örnek yerel yanıtların tekrarlanması ve ölçeklenmesini destekleyen şehir ağlarını güçlendirmek, yerel düzeyde istihdam sağlamak ve özel sektör ortaklıkları kurmak, ayrıca başarılı bir entegrasyonun başlıca temeli olan koruma ve sosyal korumayı sağlamak da bu kilit unsurlar arasında yer alıyor.

Bildirgede belediye başkanları ve paydaşların, şehirlerin güvenli, kapsayıcı ve sürdürülebilir yaşam ortamları sağlama konusundaki küresel çabaların merkezinde yer almasının önemi vurgulandı, göçmenler ve yerinden edilen topluluklar için dijital araçların erken entegrasyonu üzerinde fikir birliğine varıldı.

Bildirgede ayrıca mülteciler ve göçmen nüfusun başarılı bir şekilde entegrasyonu konusunda medya ile iş birliğinin altı çizildi.

UCLG-MEWA Sosyal Kapsayıcılık Komitesi, göçle ilgili "Küresel Görev Gücü" oluşturarak, Gaziantep Bildirgesi'nin taahhütlerinin yerine getirilip getirilmediğini takip eden bir ağ görevi görecek.

Gaziantep Bildirgesi ilkelerinin, New York'ta düzenlenen Üst Düzey Siyasi Forumu'nun (HLPF) yıllık incelemelerinin temel bileşenleri olarak desteklemesi kabul edildi.

Kaynak: AA