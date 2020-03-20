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Göç yolcusu leylekler Doğu Akdeniz'de mola verdi

İlkbaharın gelişiyle sıcak bölgelere göç yolculukları başlayan leylekler, Doğu Akdeniz'in önemli noktalarından Mersin'de mola verdi.

20.03.2020 14:48 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:20
Göç yolcusu leylekler Doğu Akdeniz'de mola verdi
İlkbaharın gelişiyle sıcak bölgelere göç yolculukları başlayan leylekler, Doğu Akdeniz'in önemli noktalarından Mersin'de mola verdi.
Soğuk bölgeden sıcak iklimli bölgelere göç etmek için yola çıkıp Doğu Akdeniz semalarında süzülen yüzlerce leylek, Akdeniz ilçesinin yüksek kesimlerindeki Karadut mevkisine iniş yaptı.
Baharın müjdecisi olarak bilinen leylekler, geniş arazili tarlaya konup mola vererek yeşil alanlarda karınlarını doyurdu.
Kente önceki günlerde meydana gelen yağışların etkisiyle alanda oluşan mini gölette su ihtiyaçlarını karşılayan leylekler, gidecekleri bölgelere doğru uçmaya başladı.

Kaynak: AA

Etiketler : Kültür Sanat

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