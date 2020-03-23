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Göç yolunda mola veren binlerce leylek İznikli çiftçinin tarlasını istila etti

Göç yolunda mola veren binlerce leylek İznikli çiftçinin tarlasını istila etti Baharın müjdecisi leylekler Bursa'ya bir geldi pir geldi.

23.03.2020 13:05 | Son Güncelleme: 23.03.2020 13:09
Göç yolunda mola veren binlerce leylek İznikli çiftçinin tarlasını istila etti
BURSA - Baharın müjdecisi leylekler Bursa 'ya bir geldi pir geldi. Dünyanın bir ucundan uçup gelen binlerce leylek Bursa'nın İznik ilçesindeki tarlaları neredeyse istila etti.
Havaların ısınmasıyla birlikte binlerce kilometre uzaklıktan uçup Türkiye 'ye göç eden leylekler Bursa'nın meşhur leylek köyü Eski Karaağaç ve Gölyazı Mahallelerindeki boş yuvaları doldurmaya başladı. Göç esnasında kanat çırpmadan kilometrelerce yol kat edebildikleri bilinen uzun gagalar, Türkiye topraklarına giriş yaptı. Güzergah üzerinde molalar veren leylek sürüleri İznik ilçesine bağlı Boyalıca Mahallesi Bağlariçi mevkinde bir tarlaya dinlenmek için inince ortaya ilginç görüntüler çıktı. Binlerce leyleği tarlasının üzerinde bir arada gören çiftçi, ne yapacağını şaşırdı. Siyah Beyaz dev kanatları ile tarlaya inen binlerce leylek tarlada çalışanları da kendilerine hayran bıraktı. Tarlada çalışan işçiler leylek sürüsünü cep telefonlarıyla görüntüledi. İlk defa bu kadar leyleği bir arada gördüğünü belirten tarla sahibi ise, "Bu yıl tarlaya ekilen mahsullerimiz bereketli bol verimli olacak"dedi. Binlerce leylek, havada olduğu gibi karada da görsel şölen oluşturdu. Göç yolunda mola veren binlerce leylek İznikli çiftçinin tarlasını istila etti

Kaynak: İHA

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Göç yolunda mola veren binlerce leylek İznikli çiftçinin tarlasını istila etti
Etiketler : Türkiye, İznik, Bursa, Genel

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