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Göç yolundaki ailelere TDV'den acil yardım

Suriye'de rejim destekli gruplar tarafından İdlib'in güneyinde sivillere yönelik yapılan bombalı saldırılar nedeniyle yerleşim yerlerini terk etmek zorunda kalan ailelere Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) yardım eli uzattı.

25.12.2019 11:54 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:59 Göç yolundaki ailelere TDV'den acil yardım
Suriye'de rejim destekli gruplar tarafından 'in güneyinde sivillere yönelik yapılan bombalı saldırılar nedeniyle yerleşim yerlerini terk etmek zorunda kalan ailelere Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) yardım eli uzattı.

İdlib'in güneyinde yer alan Maaret el Numan bölgesine rejim güçlerince havadan ve karadan yapılan bombalı saldırılar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan ailelere Türkiye Diyanet Vakfı tarafından acil gıda yardımı ulaştırıldı. Başta İdlib'in kuzeyinde yer alan ve Türkiye sınır noktasına yakın olan Sarmada, Babül Hava, Dana, Afrin ve Azez'e doğru göç eden ailelere gıda ve temel ihtiyaç malzemesi ulaştıran TDV ekipleri, son olarak ailelere acil barınma yardımında bulunarak, 50 ailenin kalacağı çadır bölgesi oluşturdu ve gönüllü sağlık ekiplerince ailelerin tedavilerini gerçekleştirdi.

Son bir haftada İdlib'in güneyinden kuzeyine doğru göç etmek zorunda kalan sivillerin 200 bini aştığını söyleyen TDV Suriye görevlisi İsmail Yiğit, "İdlib'in güneyine rejim güçlerince hem havadan hem karadan yoğun bir bombardıman gerçekleştiriliyor. Bu bölgelerde yaşayan aileler saldırılar nedeniyle yaşadıkları yerleri kış mevsiminin getirdiği zorluklar içerisinde terk etmek zorunda kalıyor. Göçün başladığı ilk günden bu yana süreci ekiplerimizle birlikte takip ediyoruz, ilk olarak araçlarla gelen ailelere gıda yardımı ulaştırdık. Bu yardımların yanı sıra İdlib'in kuzeyinde yer alan Harbenuş bölgesinde ailelerin zorlu kış şartlarında barınabileceği çadır kamp alanının kurulumunu gerçekleştirdik ve gönüllü doktorlarımızla gelen ailelerin muayenelerini yaparak, ilaç yardımında bulunduk" dedi.

Göç eden ailelerin ilk olarak barınma ve temel yaşam malzemesi alanında acil yardıma ihtiyaç duyduklarını ifade eden Yiğit, ailelere yönelik yardımların devam edeceğini ifade etti.

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Suriye'de gerçekleştirilen yardım çalışmalarına destek olmak isteyen vatandaşlar "SURİYE" yazıp 5601'e SMS göndererek 10 TL tutarında destekte bulunabilirken, daha fazla miktarda bağışta bulunmak isteyenler ise online olarak bagis.tdv.org adresinden veya TDV banka hesap numaralarından da bağışta bulunabiliyor. - ANKARA

İdlib, Güncel

Kaynak: İHA

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