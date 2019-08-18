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Göç yolundaki leylekler Avcılar semalarında

SONBAHAR'a doğru Avrupa'dan kanat çırpmaya göç etmeye başlayan binlerce leylek, saat 10.00 sıralarında Avcılar semalarında görüldü.

18.08.2019 12:05 Göç yolundaki leylekler Avcılar semalarında
SONBAHAR'a doğru Avrupa'dan kanat çırpmaya göç etmeye başlayan binlerce leylek, saat 10.00 sıralarında Avcılar semalarında görüldü.  Marmara Denizi üzerinden gelen  leylek sürüsüne tanık olanlar bu anları kameraları ile görüntüledi. Leylekler  Avcılar üzerinde küçük turlar attıktan sonra Küçükçekmece Gölü yönüne hareket etti.

Leylek göçü, her yıl Ağustos başından Eylül ayı ortalarına kadar devam ediyor. Göç yolu üzerinde bulunan İstanbul'da leylek sürüleri güzel görüntüler oluşturuyor.
Bu arada Doğa Derneği üyeleri de leyleklerin sonbahar göçüne tanık olmak, sürülerin en yoğun geçtiği yerde layılarını öğrenebilmek, karşılaştıkları tehditleri anlamak için 22-30 Ağustos'ta  Büyükçekmece'de etkinlik düzenliyor.



Avcılar, Avrupa, Güncel

Kaynak: DHA

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