Göç yolundaki leylekler Biga'da mola verdi

BAHAR ayının gelmesi ile birlikte Afrika kıtasından kuzey ülkelere göçe başlayan leyleklerin durağı Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Savaştepe köyü oldu. Binlerce leylek, göç yolundaki köyde mola verdi.

Her yıl Afrika kıtasından kuzey ülkelere bahar aylarıyla birlikte göç eden leylekler için Türkiye önemli bir göç rotası üzerinde bulunuyor. Bu rota üstünde yer alan Çanakkale, göçmen kuşlara her yıl bahar ayında büyük sürüler halinde ev sahipliği yapıyor. Bu yıl göçe başlayan leylekler Biga ilçesine bağlı Savaştepe köyünde mola verdi. Tarladaki leylekleri gören köylüler, leyleklere ilgi göstererek yakından görmeye çalıştı.Savaştepe Köyü Muhtarı Şenol Akkaya, "Hey yıl baharın gelmesiyle aynı tarlalara inen leylekler vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor" dedi.

LAR

Kaynak: DHA