Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Yaşam ››Göç yolundaki leyleklerin beslenme çabası - Haberler

Göç yolundaki leyleklerin beslenme çabası

Göç yolunda olan ve Eskişehir'de de geçen leyleklerin tarlalardan beslenme çabası fotoğraflandı.

25.03.2020 14:42 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:42
Göç yolundaki leyleklerin beslenme çabası
Göç yolunda olan ve Eskişehir 'de de geçen leyleklerin tarlalardan beslenme çabası fotoğraflandı.

Yaz aylarına sayılı günler kala Afrika 'dan sürüler halinde sıcak bölgelere uçan leylekler, Türkiye topraklarına da geçiyor.. Göç esnasında kanat çırpmadan kilometrelerce yol kat edebildikleri bilinen uzun gagalar, Akpınar mahallesinde bulunan bir tarlaya indi. Onlarca leylek, beslenmek için çaba içine girdi. Tarlanın sürülmesine eşlik eden leylekler, traktörden kaçmazken, saatlerce beslenmeye devam etti. Bu anlar ise bir vatandaş tarafından fotoğraflandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Eskişehir, Türkiye, Afrika, Yaşam

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Yaşam Manşet

Haberler

Son Dakika Yaşam Haberleri

17:28: Sosyal medyada tepki çeken görüntülere ev hapsi ve huzurevi ziyareti cezası - Haberler 17:26: Sosyal medyada tepki çeken görüntülere huzur evi ziyareti ve adli kontrol şartı - Haberler 17:26: Memurlar maske üretiyor - Haberler 17:25: Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı - Haberler 17:23: Hayvan hırsızları jandarmaya yakalandı - Haberler 16:54: Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti 15:42: Canı büryan çeken 67 yaşındaki amcanın isteği yerine getirildi - Haberler 15:15: Eski CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti 15:15: Eski CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti - Haberler 15:06: Koronavirüs korkusundan intihara kalkışan şahıs: Haberler psikolojimi bozdu - Haberler 14:15: "Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum" diyen kadın, virüsü yendi! İşte ilk sözleri - Haberler 14:02: Kovid-19 salgını, İspanya'da bir günde 738 kişinin ölümüne sebep oldu - Haberler