Haberler » Güncel » Haber

Göç yolundaki pelikan sürüsü İvriz Barajı'nda mola verdi

Konya'nın Halkapınar ilçesindeki sulama amaçlı İvriz Barajı, yaklaşık 500 ak pelikan cinsi kuşa bir geceliğine ev sahipliği yaptı.

22.09.2019 11:59
Konya'nın Halkapınar ilçesindeki sulama amaçlı İvriz Barajı, yaklaşık 500 ak pelikan cinsi kuşa bir geceliğine ev sahipliği yaptı.
İç Anadolu Bölgesinde kuş göç yolu üzerinde bulunan Halkapınar İvriz Barajı, bölge için olduğu kadar yaban hayat için de önemli bir yere sahip bulunuyor.
Yıl boyunca angut ördeği, boz ördek, yeşilbaşlı ördek gibi çok sayıda kuş türüne yaşam alanı ve göç güzergahı olan İvriz Barajı, sayıları 500'ü bulan ak pelikan sürüsüne de bir geceliğine ev sahipliği yaptı.
Dün ikindi saatlerinde İvriz Barajı'na inen kuş sürüsü, burada bir gece dinlenme ve beslenme molasının ardından, sabahın ilk ışıklarıyla toplu halde yeniden havalanarak güneydoğuya doğru göç yolculuklarına devam etti.
Göç yolundaki pelikan sürüsü İvriz Barajı'nda mola verdi

Halkapınar, İç Anadolu, Konya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:00 Döve döve öldürülen taksicinin oğlundan katil zanlılarının tahliyesine tepki
12:59 Çeltik üreticilerinin ilkel yöntemlerle harman mesaisi
12:58 Dha yurt bülteni- 8
12:58 Adana mutfağı Akdeniz ülkeleriyle buluşacak
12:57 Dha istanbul bülteni- 2
12:57 Beyoğlu belediye başkanı gençlerle haliç'te kulaç attı
12:57 Rize neslican tay son yolculuğuna uğurlandı-3