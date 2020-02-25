Göcek Mahallesi'nden MASKİ'ye ziyaret

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Akhisar ilçesi Göcek Mahalle Muhtarı Erol Kayan'ı makamında konuk etti.

Ziyaretinde Muhtar Kayan'a, azaları Kadir Yaka ve Hüseyin Yavuz da eşlik etti. Görüşmede mahalleye kazandırılan hizmet ve yatırımlar hakkında sohbet gerçekleştirilerek, yeni talepler dinlendi. Muhtar Kayan, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ'nin çalışmalarından çok memnun olduklarını ifade ederek, mahallelerine kazandırılan hizmetlerden dolayı teşekkürlerini ve mahalle sakinlerinin selamlarını iletti. Nazik ziyaret için misafirlerine teşekkür eden MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, "Vatandaşlarımızın memnuniyetini sağlamak adına gece gündüz yorulmak bilmeden hizmet veriyoruz. Onlardan böyle güzel dönüşler almak bizleri daha da motive ediyor. Hizmet aşkıyla 17 ilçemizin tamamında daha sağlıklı ve kaliteli sistemler inşa etmeye devam edeceğiz" dedi.