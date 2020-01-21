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Göcek Tüneli'ne zam geldi

Muğla-Antalya karayolu üzerinden geçişi sağlayan Göcek Tüneli'nde araç geçiş ücretlerine zam yapıldı.

21.01.2020 14:04 | Son Güncelleme: 21.01.2020 14:09Göcek Tüneli'ne zam geldi
Muğla- karayolu üzerinden geçişi sağlayan Tüneli'nde araç geçiş ücretlerine zam yapıldı.

Göcek Tüneli'nde yeni tarifeye göre, geçiş ücretleri birinci sınıf araçlar (otomobil) 9 lira, ikinci sınıf (kamyon) 15 lira, üçüncü sınıf (dingilli kamyon ve dingilli otobüs) 20 lira, dördüncü sınıf (tır) 30 lira, motosiklet ise 3 lira olarak belirlendi.

2006 yılında tamamlanan 950 metre uzunluğundaki tünelden alınan geçiş ücretinin yüksekliği daha öncede pek çok kez eleştiri konusu olmuştu. - MUĞLA

Antalya, Muğla, Göcek, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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