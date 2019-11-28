Haberler » Yaşam » Göçen yol tekrar trafiğe açıldı - Haber

Göçen yol tekrar trafiğe açıldı

Kütahya'da Emet ile Tavşanlı ilçeleri arasındaki kara yolunun bir bölümünde meydana gelen çökmenin tamir edilip yolun tekrar trafiğe açıldığı bildirildi.

28.11.2019 10:08 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:13Göçen yol tekrar trafiğe açıldı
'da ile ilçeleri arasındaki kara yolunun bir bölümünde meydana gelen çökmenin tamir edilip yolun tekrar trafiğe açıldığı bildirildi.

Yapımı geçen yıl tamamlanarak hizmete açılan kara yolunun köyü yakınındaki kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle çökme meydana gelmişti. Üst üste 3 kez çöken yolun Günlüce köyü Çöğürtlen mevkiinde devam eden yol yapım çalışmalarında, 70 kişilik ekip ve 9 adet iş makinesi ile hummalı bir çalışma sonucunda, yolun 8 kilometrelik kısmının tekrar trafiğe açıldığı açıklandı.

Vatandaşlar, yol meselesinin Emet için büyük önem arz ettiğini belirterek, çalışmaları yakından takip ettiklerini ve yolun kalan kısmında bir önce yapılıp bölge halkı için hizmete sunulmasını istediklerini belirttiler. - KÜTAHYA

Tavşanlı, Günlüce, Kütahya, Emet, Yaşam

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Haberleri
11:00 Karesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi'nden anlamlı film
10:41 Asırlık çınar, 61 yıldır işinden geri kalmıyor
10:37 Sapanca'da doğa yürüyüşleri başladı
10:34 Üniversite de "Hanımeli Müzik Dinletisi" gerçekleştirildi
10:27 Kimse korkmasın diye dışarı çıkmıyor
09:42 87 yaşındaki Faize nine, tuzu taştan çıkarıyor
09:21 Son dakika: Hakkari'de 2 ve Pençe Harekatı bölgesinde 1 asker yıldırım düşmesi sonucu; Şanlıurfa'da 2 asker PKK saldırısı sonucu şehit oldu
07:25 Müftülükten 'sahte peygamberin' cenazesiyle ilgili açıklama: Cenazede diyanet personeli bulunmadı
00:24 Balkondan düşerek ölen genç kızın otopsi raporu ortaya çıktı: Vücudunda morluklar var
23:02 Başakşehir'de genç kız 11. kattan düşerek hayatını kaybetti! Anne ve babası şoka girdi
21:09 Kırmızı ışıkta geçtiği için ceza kesilen yayadan polise: Bu ismi hiç unutmayacağım
28.11.2019 11:15:53