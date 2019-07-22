Haberler» “kultur-sanat“» Haber

Göçerlerin atlarla zorlu yayla yolculuğu

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, yaz aylarını hayvanlarıyla Munzur ve Mercan dağlarının yüksek kesimlerinde geçiren göçerler, taşınma ve yayla değişimi sırasında kullandıkları atlarla zorlu bir yolculuk yapıyor.

22.07.2019 12:30 Göçerlerin atlarla zorlu yayla yolculuğu
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, yaz aylarını hayvanlarıyla Munzur ve Mercan dağlarının yüksek kesimlerinde geçiren göçerler, taşınma ve yayla değişimi sırasında kullandıkları atlarla zorlu bir yolculuk yapıyor.

Yaz aylarında hayvanlarını otlatmak için Tunceli'nin Çemişgezek, Mazgirt ve Hozat ilçelerinden gelerek Ovacık'taki yaylalara çıkan göçerler, araçlarla ulaşımın sağlanamadığı Munzur ve Mercan dağlarındaki bazı noktalara atlarla gidiyor.

Köyden yaylaya eşya taşımada, yayladan köye peynir getirmede ve yaylalar arası göçte atlardan faydalanan göçerler, tehlikeye aldırış etmeden dik yamaçlı ve karlı patikalardan geçiyor.
Göçerler, saatler süren zorlu yolculuğun ardından 3370 rakımdaki yaylalara ulaşarak, burada atların üzerindeki eşyaları indirip çadırlarını kuruyor.

Yayla yerinde bir süre atları dinlendiren göçerler, bu defa koyun ve keçi sağımından elde edilen sütle yapılan peynirleri atlara yükleyip, satmak üzere köye getiriyor.

Göçerlerden Çağdaş Çakmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluktan beri yaylaya çıktığını söyledi.

Çakmaz, yaylaya geliş ve gidişlerde atları kullandıklarını belirterek, "Bu dağlarda atlar bizim için çok önemli. Çünkü her yaylaya araç yolu bulunmuyor, bu yüzden de iki ya da üç at besliyoruz. Atları yaylalardan köye gidişlerde, yaylaya çıkışlarda ve peynir taşımada kullanıyoruz. Atlarla yolculuklarımız genellikle zor geçiyor. Bazı yerlerde yollar bozuk olduğundan atlar devriliyor." dedi.
Kaynak: AA
Çemişgezek, Tunceli, Munzur, Ovacık, Kültür Sanat

Son Dakika Haberleri
12:30   Göçerlerin atlarla zorlu yayla yolculuğu
11:16   Gurbetçiler Edirne esnafının yüzünü güldürüyor
11:15   Felçli Furkan hidroterapiyle yürüdü
11:10   Kadınların oltayla balık tutma keyfi
11:06   Erzurum Kongresi'nin 100. yılı
11:06   Huzuru Köyde Bulanlar - Memleket hasretiyle "mağara ev"e yerleştiler
01:58   Bodrum'da "Allegra Ensemble" konseri