Göçerlerin eve dönüş yolculuğu

Yazın Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden Erzurum
, Bingöl
ve Van
'daki yaylalara çıkan göçerler, havaların soğumasıyla evlerine dönüyor.
Zengin bitki örtüsüne sahip yaylalarda yaz boyunca hayvanlarını otlatan göçerler, yaklaşan kış mevsimi öncesinde çadırlarını toplayarak, sürüleriyle yola koyuldu.
Erzurum yaylalarından yaklaşık 2 ay önce yola çıkan Bayar ailesi, Gercüş'e ulaştı.
Mehmet Bayar, Erzurum'un Karayazı ilçesinden Mardin'in Midyat ilçesine gitmek için günlerdir yolculuk yaptıklarını söyledi.