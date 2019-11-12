Haberler » Güncel » Göçerlerin eve dönüş yolculuğu - Haber

Göçerlerin eve dönüş yolculuğu

Yazın Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden Erzurum, Bingöl ve Van'daki yaylalara çıkan göçerler, havaların soğumasıyla evlerine dönüyor.

12.11.2019 13:22 | Son Güncelleme: 12.11.2019 13:22Göçerlerin eve dönüş yolculuğu
Yazın Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden , ve 'daki yaylalara çıkan göçerler, havaların soğumasıyla evlerine dönüyor.
Zengin bitki örtüsüne sahip yaylalarda yaz boyunca hayvanlarını otlatan göçerler, yaklaşan kış mevsimi öncesinde çadırlarını toplayarak, sürüleriyle yola koyuldu.
Erzurum yaylalarından yaklaşık 2 ay önce yola çıkan Bayar ailesi, Gercüş'e ulaştı.
Mehmet Bayar, Erzurum'un Karayazı ilçesinden Mardin'in Midyat ilçesine gitmek için günlerdir yolculuk yaptıklarını söyledi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Erzurum, Bingöl, Van, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:28 TEVFİK GÖKSU: İBB'NİN İLERİ SÜRMÜŞ OLDUĞU BÜTÜN TEZLER ÇÜRÜTÜLMÜŞTÜR
14:28 Başakşehir'de "Daha yaşanabilir bir dünya" yürüyüşü
14:23 Başkan Büyükkılıç, sosyal tesislerde
14:28 Tuzla'da fabrikada yangın
14:28 Sancaktepe'de çocuk sürücünün babasına da ceza 4 yıl 2 ay
14:12 Son dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı
14:10 Kılıçdaroğlu, "Erdoğan'a bir tavsiyem olacak" dedi, parti grubunda alkış tufanı koptu
14:07 Mansur Yavaş sözünde durdu! İşten atılan 10 işçi yeniden çalışmaya başladı
13:46 Terörist Fetullah Gülen'in talimatını diğer üyelere ileten HSYK eski üyesi Ahmet Berberoğlu'na hapis cezası
13:35 700 milyon dolarlık kritik infazda önemli gelişme: Öldürülen Uygurlu'nun kullandığı araba diplomatik plakalı çıktı
11:06 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröristle ilgili konuştu: Bizi ilgilendirmez
14:12 Son dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
13:31 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
12.11.2019 14:29:17