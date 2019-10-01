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Göçerlerin zorlu yaşam mücadelesi

Göçerlerin zorlu yaşam mücadelesiERZİNCAN - Küçükbaş hayvanları için yılın farklı dönemlerinde yer değiştirmek durumunda kalan, çadırlarda yaşayan ve ömürleri adeta sürülerin peşinde geçen göçer aileler, teknolojiden sosyal hayata kadar pek çok imkandan mahrum bir yaşam sürmek zorunda kalıyor.

01.10.2019 09:17
Göçerlerin zorlu yaşam mücadelesi
ERZİNCAN - Küçükbaş hayvanları için yılın farklı dönemlerinde yer değiştirmek durumunda kalan, çadırlarda yaşayan ve ömürleri adeta sürülerin peşinde geçen göçer aileler, teknolojiden sosyal hayata kadar pek çok imkandan mahrum bir yaşam sürmek zorunda kalıyor.
Erzincan'da hayvancılığa uygun kentin farklı bölgelerindeki dağlarda kurdukları çadırlarda mevsimleri geçiren göçerler, pek çok imkandan mahrum bir yaşam sürüyor. Yüzlerce hayvanın her türlü bakımını yapan besiciler, doğayla iç içe geçen ömürlerini adeta sürülerine adıyor.
Hem kendileri hem de hayvanları için çadırlar kuran göçerler, gün aydınlanmadan başladıkları zorlu mesaiyi gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdürüyor.
Göçer kadınlardan Çiçek Bulunmaz, "Hayatımızdan pek memnun değiliz. Çünkü zor şartlarda yaşıyoruz. Dağlarda ömrümüz geçtiği için ilkel şartlardayız. Hayvanlarımızdan elde ettiğimiz sütle yağ, ayran, peynir vb. gıda ürünleri hazırlıyoruz. Bunları satarak geçimimizi sağlıyoruz." dedi.
Göçerlerin zorlu yaşam mücadelesi

Erzincan, Genel

Kaynak: İHA

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