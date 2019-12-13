Haberler » Güncel » Göçle gelen çocuğa bitki dikimiyle rehabilitasyon - Haber

Göçle gelen çocuğa bitki dikimiyle rehabilitasyon

Adana Büyükşehir Belediyesi, Adana'da ikamet eden göçmen çocukların mesleki eğitim, sosyal hizmet ve psiko-sosyal destek alanında gelişmelerini ve kaynaşmalarını sağlamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

13.12.2019 12:52 | Son Güncelleme: 13.12.2019 12:57Göçle gelen çocuğa bitki dikimiyle rehabilitasyon
Büyükşehir Belediyesi, Adana'da ikamet eden göçmen çocukların mesleki eğitim, sosyal hizmet ve psiko-sosyal destek alanında gelişmelerini ve kaynaşmalarını sağlamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Adana'ya göçle gelen ailelerin çocuklarına bu amaçla bitki dikimi gerçekleştirildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Göç ve Göçmen İşleri Şube Müdürlüğü ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) iş birliği ile göçmen çocuklarına bitki dikimi (menekşe çiçeği) çalışması gerçekleştirdi.

Göç ve Göçmen İşleri Şube Müdürlüğü Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleşen eğitsel ve farkındalık eğitimine Adana Büyükşehir Belediyesi Gündüz Bakım Evleri'ndeki eğitmen, çocuklar ve aileleri katıldı. Eğitici ve öğretici anlamda yerel ve göçmen toplulukların kaynaşmasına olanak sağlayan faaliyette çocuklar, bitki dikiminin püf noktalarını öğrenerek güzel bir gün geçirdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bürokratları, 2020 yılında da çocukların eğitimine ve kaynaşmasına yönelik bu tip faaliyetlerin devam edeceğini söyledi. - ADANA

Adana Büyükşehir Belediyesi, Adana, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:45 Gaziosmanpaşa'da halk otobüsü kaza yaptı: 4 yaralı - Haber
13:44 Adana Kebap ve Şalgam Festivali yine iptal edildi - Haber
13:44 Adnan Oktar organize suç örgütü davasında tahliye kararı - Haber
13:44 Sivas'ta kendisinden haber alınamayan kişi donarak öldü - Haber
13:40 Öz İplik- İş sendika Genel Başkanı Ay: "Kadın cinayetleri artık bir insanlık sorunu - Haber
13:39 "Çocuğum Adnan Oktar'a feda olsun" diyen Nursel Tekin, tahliye edildi - Haber
13:24 Son dakika: Adnan Oktar davasında 91 kişiye tahliye kararı çıktı - Haber
11:33 Sigorta şirketlerini 4 milyon lira dolandıran çeteye operasyon - Haber
11:18 Apartman sakinleri, yangından kaçmak için kurulan köprüde misafirliğe gidiyor - Haber
10:36 Yaralı kargayı evinde besleyen kadına bin 294 lira ceza - Haber
13.12.2019 13:49:12