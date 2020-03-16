Göçmen bozayılar kış uykusundan uyandı
Dünyanın tek göç eden bozayılarının yaşadığı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, kış uykusundan uyanan boz ayılar yiyecek arayışına çıktı.
16.03.2020 10:24 | Son Güncelleme: 16.03.2020 10:24
Dünyanın tek göç eden bozayılarının yaşadığı Kars 'ın Sarıkamış ilçesinde, kış uykusundan uyanan boz ayılar yiyecek arayışına çıktı.
Sarıçam ormanlarının yanı sıra yılın büyük bir bölümü karla kaplı olması nedeniyle özellikle kışın Sarıkamış'ta yaşamını sürdüren bozayılar, havaların ısınmasıyla kış uykusundan uyandı.
Bozayılar, kış uykusundan uyanmalarının ardından yiyecek bulmak için ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Acısu mevkisinde bulunan ilçe çöplüğünün yolunu tuttu.
Gece karanlığında ormanlık alandan çöplüğe gelen bozayılar, karınlarını doyurduktan sonra gün ağarırken tekrar güvenli bölge olan ormanlık alana döndü. Ayıların bazıları tek gezerken bazılarının yemek aramaya yavrularıyla çıktığı görüldü.
Bozayılar, doğa fotoğrafçılarının da ilgisini çekiyor.
Doğa fotoğrafçısı Turhan Koçaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış uykusundan uyanan ayıların yiyecek arayışını görüntülemek için ilçedeki çöplük bölgesine geldiklerini belirterek, "Ayılar gece burada karnını doyurdu, gündüz yatacakları yere doğru gidiyor. Biz de bu anı kayıt altına alıyoruz. Şu anda karlar, lodosun da etkisiyle hızlı eriyor. Tabi burada ayıların, ormandan çöplüğe aynı izden gidip gelmeleri dikkatimizi çekti." dedi.
Kışı, Sarıkamış ormanlarında uyuyarak geçiren bozayılar, havaların iyice ısındığı mayıs ve haziran aylarında Artvin başta olmak üzere Doğu Karadeniz'deki ormanlık alanlara göç ediyor.
Yazı burada geçiren bozayılar, kışın ise kış uykusu için yeniden Sarıkamış ormanlarına dönüyor.
Sarıçam ormanlarının yanı sıra yılın büyük bir bölümü karla kaplı olması nedeniyle özellikle kışın Sarıkamış'ta yaşamını sürdüren bozayılar, havaların ısınmasıyla kış uykusundan uyandı.
Bozayılar, kış uykusundan uyanmalarının ardından yiyecek bulmak için ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Acısu mevkisinde bulunan ilçe çöplüğünün yolunu tuttu.
Gece karanlığında ormanlık alandan çöplüğe gelen bozayılar, karınlarını doyurduktan sonra gün ağarırken tekrar güvenli bölge olan ormanlık alana döndü. Ayıların bazıları tek gezerken bazılarının yemek aramaya yavrularıyla çıktığı görüldü.
Bozayılar, doğa fotoğrafçılarının da ilgisini çekiyor.
Doğa fotoğrafçısı Turhan Koçaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış uykusundan uyanan ayıların yiyecek arayışını görüntülemek için ilçedeki çöplük bölgesine geldiklerini belirterek, "Ayılar gece burada karnını doyurdu, gündüz yatacakları yere doğru gidiyor. Biz de bu anı kayıt altına alıyoruz. Şu anda karlar, lodosun da etkisiyle hızlı eriyor. Tabi burada ayıların, ormandan çöplüğe aynı izden gidip gelmeleri dikkatimizi çekti." dedi.
Kışı, Sarıkamış ormanlarında uyuyarak geçiren bozayılar, havaların iyice ısındığı mayıs ve haziran aylarında Artvin başta olmak üzere Doğu Karadeniz'deki ormanlık alanlara göç ediyor.
Yazı burada geçiren bozayılar, kışın ise kış uykusu için yeniden Sarıkamış ormanlarına dönüyor.
Kaynak: AA
Manşet
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