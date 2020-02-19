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Göçmen çocuklar ağiz ve diş sağliği eğitiminde

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Ankara Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezinde, göçmen çocuklara yönelik ağız ve diş sağlığı etkinliği düzenlendi.

19.02.2020 11:26 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:26Göçmen çocuklar ağiz ve diş sağliği eğitiminde
Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Ankara Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezinde, göçmen çocuklara yönelik ağız ve diş sağlığı etkinliği düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Çocuk Evleri Şube Müdürlüğü tarafından Ankara Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezinde düzenlenen etkinlikte, diş hekimleri göçmen çocukları diş sağlığı hakkında bilgilendirdi.

Sokakta çalışan çocuklara ağız ve diş sağlığının önemi anlatılarak, doğru diş fırçalama teknikleri hakkında da eğitim verildi.

Farklı yaşlardaki göçmen çocukların katıldığı etkinlikte, diş fırçalama teknikleri diş maketi üzerinde uygulamalı olarak gösterildi.

Diş hekimi Zeynep Şahin tarafından yapılan diş taramalarında merkeze gelen çocuklar muayene edilerek, diş hastalıkları tek tek tespit edildi.

Çocuklara küçük yaşlarda ağız ve diş sağlığının önemini aşılamayı amaçladıklarını belirten Çocuk Evleri Şube Müdürü Esin Mızrak, "Ankara Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezinden destek alan çocuklarımızın diş sağlığını önemsediğimiz için onlara diş taraması yapmak istedik. Devamını da getirip tedavilerine öncülük etmeyi planlıyoruz. Çocukların sağlığını her zaman düşünmeye devam edeceğiz" dedi. - ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

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