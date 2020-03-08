Göçmen çocukları zulmün de şevkatin de farkında
Yunanistan'a geçtikten sonra darp edilip yarı çıplak soyularak Türkiye'ye gönderildiklerini anlatan göçmen çocuklar, "En iyi Türkiye devleti" dediler.
08.03.2020 14:35
Yunanistan 'a geçtikten sonra darp edilip yarı çıplak soyularak Türkiye 'ye gönderildiklerini anlatan göçmen çocuklar, "En iyi Türkiye devleti" dediler.
Avrupa ülkelerine gitmek isteyen göçmenlere engel olunmayacağının açıklanmasının ardından Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçmek için Edirne 'ye akın eden göçmenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Yunanistan'a geçmeyi başaran ancak yakalandıkları için tekrar Meriç Nehri üzerinden Türkiye'ye gönderilen göçmen çocuklar yaşadıklarını anlattı. Yunan polisinin kendilerine vurduğunu söyleyen çocuklar, ayakkabı ve montlarının da alındığını ifade ettiler. Ufak bir bebeğin de Yunan polisi tarafından dövüldüğünü anlatan çocuklar, ailelerin paralarına ve telefonlarına el konulduğunu belirttiler. Meriç Nehri üzerinden Edirne'nin sınır köylerine geri gönderildiklerini söyleyen göçmen çocuklar, köy halkı tarafından kendilerine yiyecek ve giyecek verildiğini belirterek, "En iyi devlet Türkiye devleti" dediler.
(Şener Urfa/İHA)
Avrupa ülkelerine gitmek isteyen göçmenlere engel olunmayacağının açıklanmasının ardından Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçmek için Edirne 'ye akın eden göçmenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Yunanistan'a geçmeyi başaran ancak yakalandıkları için tekrar Meriç Nehri üzerinden Türkiye'ye gönderilen göçmen çocuklar yaşadıklarını anlattı. Yunan polisinin kendilerine vurduğunu söyleyen çocuklar, ayakkabı ve montlarının da alındığını ifade ettiler. Ufak bir bebeğin de Yunan polisi tarafından dövüldüğünü anlatan çocuklar, ailelerin paralarına ve telefonlarına el konulduğunu belirttiler. Meriç Nehri üzerinden Edirne'nin sınır köylerine geri gönderildiklerini söyleyen göçmen çocuklar, köy halkı tarafından kendilerine yiyecek ve giyecek verildiğini belirterek, "En iyi devlet Türkiye devleti" dediler.
(Şener Urfa/İHA)
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Göçmen çocukları zulmün de şevkatin de farkında
Etiketler : Meriç Nehri, Yunanistan, Türkiye, Edirne, Güncel
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