Göçmen kaçakçılarına 'Aylan Bebek' operasyonu: 60 gözaltı

İZMİR'de, yasa dışı yollarla Ege Denizi'nden göçmen taşımacılığı yaptıkları tespit edilen suç örgütüne İzmir merkezli 12 ilde yapılan 'Aylan Bebek ' operasyonunda, 60 şüpheli gözaltına alındı.

Dikili Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine, Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Dikili İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından İzmir merkezli olmak üzere İstanbul, Muğla, Balıkesir, Adana, Mersin, Bursa, Kocaeli, Tekirdağ, Yalova, Malatya ve Trabzon'da yasa dışı yollarla Ege Denizi'nde göçmen taşımacılığı yaptıkları iddia edilen suç örgütüne eşzamanlı operasyonlar düzenlendi. 'Aylan Bebek' adı verilen ülke genelinde gerçekleştirilen en büyük operasyonda, 60 şüpheli gözaltına alınırken, gözaltı kararı verilen 21 zanlının daha önceki operasyonlarda yakalanıp cezaevine gönderildikleri belirlendi. Gözaltı kararı verilen 23 şüphelinin yakalanması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Şüpheliler arasında yer alan üç kamu personelinden ikisinin rüşvet, biri ise göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alındığı açıklandı. Suç örgütünün bugüne kadar yaptıkları organizasyonlarda 959 göçmenin, 12 lastik botun, 12 deniz motorunun, 780 can yeleğinin de ele geçirildiği açıklandı. Öte yandan soruşturma kapsamında yapılan çalışmalar sırasında Bornova'da bir adreste 69 bin 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirildiği de belirlendi.