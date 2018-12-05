Göçmen Kaçakçılarına "Şafak" Operasyonu

05 Aralık 2018 Çarşamba 10:55



05 Aralık 2018 Çarşamba 10:55

Edirne'de sabaha karşı çok sayıda polisin katılımıyla göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 28 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları teknik takip ve araştırma sonunda Edirne ve ilçelerinde 32 adrese sabaha karşı operasyon düzenledi.Operasyonda 28 şüpheli, "Göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla gözaltına alındı.Edirne Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadelerinin alınması için emniyet müdürlüğüne götürüldü.