04.07.2019 21:36
Haberler» Güncel» Haber

Göçmen kaçakçılığı iddiası

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Suriye uyruklu 16 düzensiz göçmeni kaçak yollardan kentte getirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Suriye uyruklu 16 düzensiz göçmeni kaçak yollardan kentte getirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
İlçenin Kurtlusoğuksu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda dün uygulama yapan Kırıkhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları 3 ayrı araçta, ülkeye kaçak yollarla girdiklerini tespit ettikleri Suriye uruklu 16 düzensiz göçmeni yakaladı.
Suriyeliler, İl Göç İdaresine teslim edilirken, olayla ilgili gözaltına alınan araç sürücüleri Suriye uyruklu E.B.A. (23) A.R. (26) ve V.M. (26) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan 3 zanlı "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı. Göçmen kaçakçılığı iddiası
Kaynak: AA
Kurtlusoğuksu, Kırıkhan, Suriye, Hatay, Güncel

Son Dakika Haberleri
22:20   Balkondan düşen çocuk öldü
22:20   Türkiye-AB İş Diyaloğu Projesi
22:19   DHA YURT BÜLTENİ - 23
22:14   3 katlı tarihi ahşap bina çöktü
22:13   - Kaliforniya'da 6.4 büyüklüğünde deprem
22:10   Putin, Libya sorunundan NATO'yu sorumlu tuttu
22:10   Adıyaman'da trafik kazası: 4 yaralı