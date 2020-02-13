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Göçmen kaçakçılığı operasyonu şüphelileri serbest kaldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen ve 50 düzensiz göçmen yakalandığı operasyonda göçmenlerin çalışmasına ve barınmasına aracı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı.

13.02.2020 11:15 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:15Göçmen kaçakçılığı operasyonu şüphelileri serbest kaldı
'nin ilçesinde düzenlenen ve 50 düzensiz göçmen yakalandığı operasyonda göçmenlerin çalışmasına ve barınmasına aracı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında Gebze ilçesinde operasyon düzenledi. Operasyonda 48'i Afganistan, 2'si Özbekistan uyruklu olmak üzere 50 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda göçmen kaçakçılığı suçunu işlediği tespit edilen ve göçmenlerin çalışmasına ve barınmasına aracı olduğu iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şahıslar, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - KOCAELİ

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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