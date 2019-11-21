Haberler » Güncel » Göçmen kaçakçılığı operasyonunda 10 kişi tutuklandı - Haber

Göçmen kaçakçılığı operasyonunda 10 kişi tutuklandı

İstanbul'da uluslararası göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen 3 ayrı operasyonda gözaltına alınan 3'ü polis 12 şüpheliden 10'u tutuklandı.

21.11.2019 11:05 | Son Güncelleme: 21.11.2019 11:07
'da uluslararası göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen 3 ayrı operasyonda gözaltına alınan 3'ü polis 12 şüpheliden 10'u tutuklandı.
Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kara ve hava yollarını kullanılarak uluslararası göçmen kaçakçılığı ve resmi belgede sahtecilik yapan suç örgütlerinin çökertilmesine yönelik çalışma başlattı.
Soruşturma kapsımında düzenlenen 3 ayrı operasyonda, 3'ü polis 1'i avukat 12 şüpheli gözaltına alındı.
Suç örgütüyle irtibatlı şekilde kaçak yollarla yurda giren 333 düzensiz göçmen de yakalandı.
Aramalarda 174 pasaport, 24 vize, 16 yabancı kimlik, ehliyet, 15 cep telefonu, 16 bin 755 avro, 8 bin 525 lira, 560 dolar, av tüfeği ve 31 fişek ile çok sayıda doküman ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i polis 1'i avukat 10 şüpheli tutuklanırken 2 polis memuru adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Göçmen kaçakçılığı operasyonunda 10 kişi tutuklandı

İstanbul, Polis, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
12:46 Köpeğin saldırdığı bekçiyi, başka bir köpek kurtardı
12:46 Yenimahalle'de sağlık taraması
12:46 Türkiye'nin en büyük savaş gemisi 2020'de hizmete girecek
12:46 Batman'da adliye önünde silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı
12:41 Karakol taşınınca onu da götürdüler
12:21 Batman'da adliye önündeki silahlı kavgada 1 kişi öldü
12:14 Özeleştiri yapan Kılıçdaroğlu'ndan "Başörtüsü" çıkışı: Bizi ne ilgilendirir
12:14 Son dakika: Cumhurbaşkanlığı, Erdoğan'ın Külliye'de CHP'li bir siyasetçi ile görüştüğü iddialarını yalanladı
12:14 Nihat Özdemir'den Süper Kupa için açıklama: 4 takımla oynanabilir
12:09 Hindistan'da gökten para yağdı
11:58 121 yıllık fotoğraftaki kız çocuğu, tartışma yarattı
09:41 Genç kızın denize atlayıp intihara kalkıştığı anlar kamerada
09:18 Talihsiz vatandaşın cansız bedeni "Ölüü" yazan duvarın önünde bulundu
08:30 Son dakika: Genelkurmay Eski Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt vefat etti
21.11.2019 12:47:22