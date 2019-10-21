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Göçmen kaçakçılığı operasyonunda 8 tutuklama

Çanakkale merkezli 4 ilde, düzensiz göçmenlerin illegal yollarla yurt dışına çıkışını organize ettikleri ileri sürülen 25 şüpheliden 8'i tutuklandı.

21.10.2019 09:52Göçmen kaçakçılığı operasyonunda 8 tutuklama
Çanakkale merkezli 4 ilde, düzensiz göçmenlerin illegal yollarla yurt dışına çıkışını organize ettikleri ileri sürülen 25 şüpheliden 8'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığınca "organize göçmen kaçakçılığı" yaptıkları iddia edilen zanlılara yönelik Çanakkale, İzmir, Balıkesir ve İstanbul'da belirlenen 27 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda 24 cep telefonu, 25 sim kart, 4 not defteri, 6 hafıza kartı, DVD, tablet bilgisayar, dizüstü bilgisayar, ruhsatsız iki tabanca ve 6 av tüfeği, 56 fişek, sahte sürücü belgesi ile 1,66 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan 25 zanlıdan 8'i, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 17 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çanakkale, Jandarma, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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