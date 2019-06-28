28.06.2019 16:37
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Göçmen sağlığı merkezlerinden hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı

Göçmen sağlığı merkezlerinden hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı

GAZİANTEP'te göçmen sağlığı merkezlerinden elektronik malzemeleri çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

GAZİANTEP'te göçmen sağlığı merkezlerinden elektronik malzemeleri çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentteki göçmen sağlık merkezlerinden elektronik eşyanın çalınmasına ilişkin soruşturma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin M.K.G., M.A.F. ve R.K.S. olduğunu belirledi. Şüphelilerin iki ayda 4 merkezden hırsızlık yaptığı ileri sürülürken, belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Öte yandan M.A.F.'nin hırsızlık suçundan 24 dosyasının bulunduğu ve cezaevinden 53 gün önce çıktığı öğrenildi.


- Gaziantep
Kaynak: DHA
Emniyet Müdürlüğü , Gaziantep , Güncel

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