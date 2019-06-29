29.06.2019 00:52
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Göçmen sağlığı merkezlerinden hırsızlık yapan 3 şüpheli adliyede

Göçmen sağlığı merkezlerinden hırsızlık yapan 3 şüpheli adliyedeGAZİANTEP - Gaziantep'te göçmen sağlığı merkezlerinden hırsızlık yaptıkları için gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Göçmen sağlığı merkezlerinden hırsızlık yapan 3 şüpheli adliyede
GAZİANTEP - Gaziantep 'te göçmen sağlığı merkezlerinden hırsızlık yaptıkları için gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentteki göçmen sağlığı merkezlerinden elektronik eşyanın çalınması ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgede çalışma yapan ekipler, şüphelilerin M.K.G, M.A.F. ve R.K.S. olduğunu belirledi. 3 şüpheli, adreslerine yapılan operasyonda gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İki ayda 4 göçmen sağlığı merkezinden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden M.A.F'nin hırsızlık suçundan 24 dosyasının bulunduğu ve ceza evinden 53 gün önce çıktığı bildirildi.Göçmen sağlığı merkezlerinden hırsızlık yapan 3 şüpheli adliyede
Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü , Gaziantep , 3. Sayfa

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