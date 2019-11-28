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Göçmen sağlık merkezini soydular

Göçmen sağlık merkezini soydular Gelen hastalar geri döndüBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan Göçmen Sağlığı Merkezi soyuldu.

28.11.2019 01:53 | Son Güncelleme: 28.11.2019 01:53
Göçmen sağlık merkezini soydular
Gelen hastalar geri döndü
BURSA - 'nın ilçesinde bulunan Göçmen Sağlığı Merkezi soyuldu. İçeriye giren kimliği meçhul kişiler 3 adet bilgisayarı alıp gitti.
Kimliği belirsiz şahıslar kapıyı zorlama yönetimiyle açıp içeriye girdi. Sağlık merkezinde değerli eşya arayan hırsızlar 3 adet bilgisayarı alıp kayıplara karıştı. Sabah gelen doktor ve görevliler kapının açık olduğunu görünce şok oldu. Odalarda bulunan eşyaları kontrol eden görevliler 3 adet bilgisayarın yerinde olmadığını görünce durumu emniyet ekiplerine verdi. Gelen ekipler sağlık merkezinde incelemede bulunarak parmak izi çalışması yaptı. Çalınan bilgisayarda kayıt işlemleri ve verilen olmasından dolayı gelen hastalara sistem olmadığından dolayı bakılamadı. Öte yandan sağlık merkezinde güvenlik kamerası ve alarmın olmaması dikkatlerden kaçmadı. Emniyet ekipleri şimdi her yerde olayı gerçekleştiren şahısları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Göçmen sağlık merkezini soydular

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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