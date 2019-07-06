06.07.2019 00:11
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Göçmenler Ada'da yakalandı

Göçmenler Ada

Aydın Didim ilçesinde Panayır Adası'nda tekne bekleyen düzensiz göçmeler Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın Didim ilçesinde Panayır Adası'nda tekne bekleyen düzensiz göçmeler Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda Didim Panayır adası üzerinde bir grup düzensiz olduğu ihbarı yapıldı. İhbarı değerlendiren Sahil Güvenlik ekipleri Panayır Ada'sında sahilde bekleyen 15 Suriye, 9 Filistin ve 1 Fas uyruklu düzensiz göçmen ile karşılaştı.

Toplam 25 düzensiz göçmen Didim'deki Marinaya teslim edilirken, işlemleri için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüler. - AYDIN
Kaynak: İHA
Muğla, Aydın, Didim, 3. Sayfa

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