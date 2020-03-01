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Göçmenler akın akın sınıra gelmeye devam ediyor

Türkiye'nin sınır kapılarını açtığını duyurmasının 3'üncü gününde de göçmenler akın akın sınıra gelmeye devam ediyor.

01.03.2020 09:40 | Son Güncelleme: 01.03.2020 09:40Göçmenler akın akın sınıra gelmeye devam ediyor
'nin sınır kapılarını açtığını duyurmasının 3'üncü gününde de göçmenler akın akın sınıra gelmeye devam ediyor. Göçmenlerin kilometrelerce süren sınırdaki yürüyüşü havadan drone ile de görüntülendi.

Türkiye tarafından sınır kapılarının açıldığının duyurulduğu ilk andan itibaren 'ya gitmek isteyen binlerce göçmen akın akın 'de bulunan Yunanistan sınır kapısına doğru gelmeye başladı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen göçmenlerin sayısı saatler geçtikte artarken, binlerce kilometrelik yürüyüş sabah erken saatlerinde görüntülendi. Denizli'den geldiğini ve 2 gündür yolda olduklarını ifade eden bir göçmen, soğuk havaya rağmen yürüdüklerini söyledi. Kilometrelerce uzunluktaki göçmenlerin Avrupa yolu yürüyüşü drone ile havadan da görüntülendi. - EDİRNE

Türkiye, Avrupa, Edirne, Güncel

Kaynak: İHA

1.03.2020 09:50:48