Göçmenler En Çok ABD'yi, En Az Türkiye'yi Tercih Ediyor

DÜNYADAKİ 750 milyon yetişkin bireyin yüzde 15'inin başka ülkelere göç etmek istediği, yapılan bir araştırma sonucu ortaya konuldu. Araştırmaya göre en çok göç alma potansiyeline sahip ülke ABD
olurken, Türkiye
son sırada yer aldı.
Veri ve analiz şirketi Gallup World Poll, dünyadaki 750 milyon yetişkin bireyin yüzde 15'inin şansları varsa başka bir ülkeye gitmek istediğini tespit etti.
Bu anlamda 2010 ve 2017 yılları arasında 152 ülkede 453 bin 122 kişi ile yapılan görüşmelerde, potansiyel göçmenlerin en çok gitmek istediği ülkeler belirlendi. Araştırmada Sahraaltı Afrika
'nın göç etme arzusunun en yoğun olduğu bölge olduğu gözlemlendi.
Araştırmaya göre dünya genelindeki potansiyel göçmenlerin yüzde 21'i Amerika Birleşik Devletleri
'ne gitmek istediği kaydedildi. Bu da 158 milyon kişiye tekabül ediyor. ABD'nin kuzeyinde kalan Kanada
listede ikinci sırada yer alırken, onu Almanya
takip etti.
Hangi ülkeye taşınmak istersiniz?" sorusunun yöneltildiği katılımcılardan Türkiye'yi tercih edenlerin sayısının ise yaklaşık olarak 6 milyon olduğu vurgulandı.
İŞTE POTANSİYEL GÖÇMENLERİN EN ÇOK GİTMEK İSTEDİKLERİ ÜLKELER:
Amerika Birleşik Devletleri - 158 milyon kişi
Kanada - 47 milyon kişi
Almanya - 42 milyon kişi Fransa
- 36 milyon kişi Avustralya
- 36 milyon kişi Birleşik Krallık
- 34 milyon kişi Suudi Arabistan
- 24 milyon kişi
ispanya - 21 milyon kişi Japonya
- 17 milyon kişi İtalya
- 15 milyon kişi İsviçre
- 14 milyon kişi Birleşik Arap Emirlikleri
- 12 milyon kişi Singapur
- 11 milyon kişi İsveç
- 9 milyon kişi Çin
- 9 milyon kişi Yeni Zelanda
- 9 milyon kişi Rusya
- 8 milyon kişi Hollanda
- 7 milyon kişi Güney Afrika
- 7 milyon kişi Brezilya
- 6 milyon kişi Güney Kore
- 6 milyon kişi
Türkiye - 6 milyon kişi
- İstanbul
12 Aralık 2018 Çarşamba 11:36