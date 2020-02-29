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Göçmenler gece boyunca edirne'ye gitti

İSTANBUL'da toplanan göçmenler gece saatlerinde de Edirne'ye gitti.

29.02.2020 09:28 | Son Güncelleme: 29.02.2020 09:28Göçmenler gece boyunca edirne'ye gitti
İSTANBUL'da toplanan göçmenler gece saatlerinde de 'ye gitti.
'da dün toplanan göçmenler gruplar halinde taksi ve otobüslere binerek Edirne'ye gitmişti. Aralarında çocukların da olduğu göçmen grupları gece boyunca yine Edirne'ye hareket etti. Zeytinburnu'nda bazı taksilerin ve minibüslerin hazır beklediği görüldü. Burada bekleyen göçmenlerin arasında Zonguldak'tan ve Ankara'dan da gelenlerin olduğu öğrenildi. Göçmenlerin toplandığı bir diğer nokta da Fatih, Aksaray oldu. Buradakiler otobüs ve minibüslerle Edirne'ye gitti. Otogarda da göçmenlerin yoğunluğu vardı.

İstanbul, Edirne, Güncel

Kaynak: DHA

29.02.2020 11:04:21