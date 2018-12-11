11 Aralık 2018 Salı 16:11



11 Aralık 2018 Salı 16:11

Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğünce göçmenler, hakları konusunda bilgilendirildi.Halk Eğitimi Merkezinde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına, Göç İdaresi Müdürü Sinan Özsoy, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Müdürü Mehmet Karaman, Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ayçin Uğuru, Afet ve Acil Durum Müdürü Muhsin Özer, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürü Serpil Uysal katıldı.Özsoy, toplantıda yaptığı konuşmada, düzenli ve düzensiz göçmen hareketliliğini sürekli takip ettiklerini söyledi.Uluslararası koruma ve geçici koruma alanlarında yoğun çalıştıklarını ifade eden Özsoy, uyum faaliyetleri kapsamında sürekli toplantılar düzenleyeceklerini belirtti.Kırklareli'nde yerleşik ikamet eden 5 bin yabancı uyruklu vatandaşın bulunduğunu aktaran Özsoy, yabancıların hak ve yükümlülüklerine ilişkin konulara dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti.İl Göç Uzman Yardımcısı Dilara Sarıkaya da 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında Türk toplumu ile karşılıklı uyumlarının desteklenmesi yönünde bilgiler verdi.