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GÖÇMENLER ZEYTİNBURNU'NDAN EDİRNE'YE GİTMEYE DEVAM EDİYOR

İstanbul'daki göçmenler bugün de Edirne'ye gitmeye devam ediyor.

01.03.2020 12:24 | Son Güncelleme: 01.03.2020 12:24GÖÇMENLER ZEYTİNBURNU'NDAN EDİRNE'YE GİTMEYE DEVAM EDİYOR

'daki göçmenler bugün de 'ye gitmeye devam ediyor.

15 Temmuz Meydanı'nda toplanan göçmenler, tuttukları taksi ve minibüslerle Edirne'ye gidiyor. Aralarında çocukların da olduğu göçmen grupları, eşyalarıyla birlikte meydana gelerek kendilerini Edirne'ye götürecek araçları bekledi. Göçmenlerin yanlarına su ve kuru gıda da aldıkları görüldü.

Görüntü Dökümü

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-Göçmenlerden ve araçlardan görüntü

-Meydanda bekleyen göçmenler

-Göçmenlerin yanlarına yiyecek ve su alması

-Bekleyen göçmenlerden ve çocuklardan görüntü

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul

Zeytinburnu, İstanbul, Edirne, Güncel

Kaynak: DHA

1.03.2020 12:58:47