Göçmenlerden filistinli ahmet'in kedi ve köpeği edirne'den istanbul'a getirildi

YUNANİSTAN'a gitmek için Edirne 'de bekleyen göçmenlerden biri olan Filistinli Ahmet Haciali, beraberinde getirdiği köpeği Sofia ve kedisi Şekip'i, Yunan polisinin gaz ve şiddet uygulamaları nedeniyle zarar görmemeleri için kendisiyle sosyal medya üzerinden irtibat kuran Tolga Akyıldız'a teslim etmek zorunda kalmıştı. İstanbul 'a getirilen Sofia ve Şekip'in sağlık kontrolleri yapıldı. Yunanistan 'a geçmek için Pazarkule Sınır Kapısı'nda bekleyen göçmenler arasında bulunan Filistin uyruklu Ahmet Hacıali (34) beraberinde getirdiği köpeği Sofia, kedisi Şekip'i Yunan polislerinin gaz sıkması ve şiddet uygulaması nedeniyle zarar görmemeleri için bırakmak zorunda kalmıştı. Haciali, sosyal medya üzerinden kendisiyle irtibat kuran Tolga Akyıldız'a kedi ve köpeğini teslim etti. Sofia ve Şekip, dün gece saatlerinde İstanbul'a getirildi ve bakımları yapılmak üzere Çekmeköy'de bulunan bir veteriner kliniğinde tedavi altına alındı.Edirne'ye giderek Sofia ve Şekip'i İstanbul'a getiren Tolga Akyıldız, Karabaş Hayvan Kurtarma Derneği'nin yönetim kurulu başkanıyım. Benim Twitter'da gördüğüm Pazarkule tampon bölgede çekilen bir fotoğrafla başladı her şey. AFP muhabiri Ozan Köse paylaşmış. Filistinli mülteci Ahmet, kedisi şu anda kucağımdaki Şekip, köpeği var Sofia. Onlar o şekilde sınırı geçme niyetiyle oradalardı. Aslında hayvanların sahibi Ahmet'in herhangi bir talebi olmadı. Sadece biz sınırı bu şekilde geçmelerinin mümkün olmayacağını bir şekilde kendisiyle irtibat kurarak anlattık. Sonra onları kurtarmaya karar verdik. Şimdi de İstanbul'dalar. dedi.SON DERECE YORGUNLARKonuşmasına devam eden Ayyıldız, Şu anda o koşullarda orada herhangi bir canlının çok sağlıklı kalması mümkün değil. Çünkü biber gazı atılıyor. Açlık, soğuk vs. Şu anda veteriner hekim kontrolünden geçecekler. Ama son derece yorgunlar. Biraz tabii moralleri bozuk. Sahiplerinden biraz zor ayrıldılar. Dışarıdan gördüğüm kadarıyla tüyleri falan bakımsız. Kuyruğu sanki bir odun parçası gibi olmuş bakımsızlıktan. Tabiii o koşullarda ben dün oradaydım hayvanları almak için oradaki insanlar ve hayvanlar zor durumda. diye konuştu.Veteriner Hekim Fuat Gözütok, Sofia ve Şekip'in sağlık durumlarıyla ilgili Şu an çok bakımsız kalmışlar. Birazcık bakıma ihtiyaçları var. Genel muayenelerinde çok büyük bir problem olduğu görünmüyor. Ama bir çekapları yapıldıktan sonra daha net konuşuyor olacağız. Onlar da ciddi travma yaşamışlar. Tabii şu an biraz korkudalar. Özellikle Şekip'in çok ciddi bakıma ihtiyacı var. dedi.