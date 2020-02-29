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Göçmenlere Yunanistan'ın gazlı müdahalesi havadan fotoğraflandı

Edirne Pazarkule Sınır Kapısı'nda Yunanistan'ın göçmenlere gazlı müdahalesi havadan fotoğraflandı.

29.02.2020 12:15 | Son Güncelleme: 29.02.2020 12:15Göçmenlere Yunanistan'ın gazlı müdahalesi havadan fotoğraflandı

Pazarkule Sınır Kapısı'nda 'ın göçmenlere gazlı müdahalesi havadan fotoğraflandı.

Pazarkule Sınır Kapısı önü ve çevresindeki tel örgüler ardında bekleyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenleri, Yunan askerleri zaman zaman gaz bombası atarak dağıtmaya çalışıyor. Tel örgüleri aşarak karşı tarafa geçmeye çalışan göçmenler ise Yunan askerlerini taşla karşılık veriyor. Yunan askerlerinin müdahalesi nedeniyle gerginlik sürüyor. Gazlı müdahale havadan da  fotoğraflandı.



Yunanistan, Edirne, Güncel

Kaynak: DHA

29.02.2020 12:40:59