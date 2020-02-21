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Göçmenleri "Avrupa'ya götürüyoruz" diye Adana'ya getirdiler

Çoğu Afganistan'da savaştan kaçan, aralarında hasta çocukların da bulunduğu 130 kaçak göçmen, "Avrupa'ya götürüyoruz" denilerek Adana'ya getirildi.

21.02.2020 09:28 | Son Güncelleme: 21.02.2020 09:29Göçmenleri
Çoğu 'da savaştan kaçan, aralarında hasta çocukların da bulunduğu 130 kaçak göçmen, " 'ya götürüyoruz" denilerek 'ya getirildi. Afgan bir gencin, "Orada bomba patlıyor çocuklar ölüyor canımızı zor kurtardık" demesi yürekleri sızlattı

Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi'nde D-400 karayolu kenarında çok sayıda kaçak göçmen olduğu ihbarı üzerine harekete geçen polis bir dramı ortaya çıkardı. Polis ihbar edilen adrese gittiğinde çoğu Afganistan, Pakistan ve Özbekistan uyruklu 130 kaçak göçmenin olduğunu tespit etti. Aralarında çok sayıda çocuk ve kadının bulunduğu iki çocuğun ise hasta olduğu kaçak göçmenlerin İzmir'den Adana'ya geldikleri belirlendi. Yapılan çalışmada göçmenlerin yaklaşık 1 yıl önce Avrupa'ya gitmek için İzmir'e geldiği, buradan deniz yoluyla Avrupa'ya gitmeye çalıştıkları ancak gidemeyince birkaç kişiyle anlaşıp karayoluyla yine kaçak yollardan Avrupa'ya gitmek için yola çıktıkları, anlaştıkları şahısların kendilerini jandarma olarak tanıtıp kaçak göçmenleri Adana'ya getirdiği öğrenildi. Bu durum başrollerini Şener Şen ve İlyas Salman'ın oynadığı Banker Bilo filmini akıllara getirdi. Filmde Şener Şen de Avrupa'ya gitmek isteyen vatandaşları İstanbul'a getirip Avrupa diye kandırıp paralarını alıp kaçmıştı.

Kendilerinin Adana'da olduğunu öğrenen kaçak göçmenler şok olurken, ülkelerinde savaş ve işsizlik olduğu için bir yıl önce İran'da bin ile ikişer bin dolar para vererek Türkiye'ye Van üzerinden giriş yaptıklarını anlattı. Göçmenler, "Türkiye'ye kaçak yollarla geldik, buradan denizyoluyla yurtdışına çıkacaktık ama gidemedik. Afganistan'da savaş var, orada bomba patlıyor çocuklar ölüyor. Ama kimse bilmiyor. Bomba patlayınca ayaklar bir tarafta başlar diğer tarafta. Biz canımızı kurtarıp bir iş sahibi olmak ve daha sonra iyi bir hayata sahip olmak için buraya geldik. Afganistan'ı terk ettim çünkü orada savaş var. DEAŞ ve onun gibi terörist gruplar var. Annem ve babam Afganistan'da biz onları bırakmak istemedik ama onlar bizi gönderdi" dediler.

Kaçak göçmenler arasında çok sayıda çocuk olduğu görülürken, iki çocuğun da hasta olduğu belirlendi. Özellikle çocukların kuru ekmek yemesi yürekleri sızlattı. Diğer çocukların ise üşüyüp battaniyeye sarıldığı, bazı çocukların ise hiçbir şeyden habersiz bu halde bile gülerek objektiflere poz verdiği görüldü.

Kaçak göçmenler daha sonra sınır dışı edilmek üzere Adana İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü. - ADANA

Afganistan, Avrupa, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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