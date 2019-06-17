17.06.2019 12:55
Haberler»Güncel » Haber

Göçmenleri iş vaadiyle dolandırıp, 'İstanbul' diye Ankara'ya bıraktılar

Göçmenleri iş vaadiyle dolandırıp,

Türkiye'ye yasa dışı yollara giren ve iş vaadiyle dolandırılan 75 kaçak göçmen, 'İstanbul' diye Ankara'ya bırakıldı.



Türkiye'ye yasa dışı yollara giren ve iş vaadiyle dolandırılan 75 kaçak göçmen, 'İstanbul' diye Ankara'ya bırakıldı.
Türkiye'ye kaçak yollarla giren 12 Bangladeş, 30 Pakistan ve 33 Afgan uyruklu göçmen, İstanbul'da çalışmak için insan kaçakcılarıyla 500 dolar karşılığında anlaşma yaptı. İş vaadiyle dolandırılan kaçaklar, bugün sabah saatlerinde Şanlıurfa plakalı 3 minibüsle Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali (AŞTİ) yakınlarına bırakıldı. Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde yürüyen kaçaklar, ihbar üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Göçmenlerin çoğunun pasaportunun bulunmadığı ve Türkçe bilmedikleri öğrenildi. 75 göçmenin Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Çiftlik Polis Merkezi Amirliği'ndeki işlemleri devam ediyor. Kaçakları, Ankara'ya bırakan minibüslerin Gölbaşı ilçesindeki polis uygulama noktasında durdurulduğu öğrenildi.
Kaçakların buradaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.

Kaynak: DHA
Türkiye, İstanbul, Ankara, Güncel

Son Dakika Haberleri
14:08 Murathan Mungan Selçuklu sanatseverlerle buluştu
14:07 Bayburt ve Gümüşhaneliler memleketlerini İstanbul'a taşıdı
14:07 İran'dan NPT'den çekilme uyarısı
14:07 Anadolu Otoyolu'ndaki bakım çalışmaları sürüyor
14:07 Betam: Tarım dışı işsizlik Nisan döneminde yüzde 16 olacak
14:07 Şule Çet'in öldüğü plazadaki ofiste keşif yapıldı
14:06 Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Demirel mezarı başında anıldı