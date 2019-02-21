Göçmenleri Taşıyan Araç Sulama Kanalına Uçtu: 1 Ölü, 11 Yaralı

Edirne
'nin Enez
ilçesinde göçmenleri taşıyan araç sulama kanalına uçtu. Yunanistan
'a geçmek isteyen kaçak göçmenleri taşıyan B.E. yönetimindeki 34 BF 7819 plakalı hafif ticari araç, Gala Gölü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına düştü. Kazada sürücü B.E. olay yerinde hayatını kaybederken, Bangladeş
uyruklu 11 kaçak göçmen yaralandı. Yararılar ambulanslarla Enez Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - EDİRNE
Enez, Edirne, 3. Sayfa
Kaynak: İHA