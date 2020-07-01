Göçmenleri taşıyan batık tekneyi arama çalışmaları devam ediyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, göçmenleri taşıyan batık tekneyi bulmak için yürütülen çalışmaları havadan ve gölde inceledi.

Göçmenleri taşıyan batık tekneyi arama çalışmaları devam ediyor
01.07.2020 11:55 | Son Güncelleme: 01.07.2020 12:07
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, göçmenleri taşıyan batık tekneyi bulmak için yürütülen çalışmaları havadan ve gölde inceledi.

Sabah saatlerinde Van'a gelen Bakan Soylu, beraberindeki Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ile helikopterle Van Gölü'nde kaçak göçmenlerin bulunduğu iddia edilen batık tekneyi arama çalışmalarını havadan inceledi. Daha sonra tekneyle göle açılarak yürütülen çalışmaları inceleyen Bakan Soylu, "Şimdi tam gölün ortasında battığı değerlendirilen yerin üzerinde olduğunu düşünüyoruz. ROW cihazı 140 metre aşağı indi, bir takım karartılar görünüyor. Buradan göründüğü gibi değil, göl içerisi hareketli ve dalgalı. Saat 12.00'ye doğru havanın biraz daha bozulacağı söyleniliyor. Şimdi bir ROW cihazı daha istedik, o da yakın bir zamanda gelecek. Mümkün olduğunca farklı ROW cihazlarıyla farklı yerlerde aramaya devam edeceğiz. Arkadaşlar umutlular, inşallah yakın bir zamanda bulunur düşüncesindeyim" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Süleyman Soylu, Van Gölü, Van, 3. Sayfa, Haber
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