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Göçmenleri taşıyan minibüs şarampole uçtu: 2 ölü, 30 yaralı

- Göçmenleri taşıyan minibüs şarampole uçtu: 2 ölü, 30 yaralıAĞRI - Ağrı'da Afganistan uyruklu kaçak göçmenleri taşıyan bir minibüsün şarampole uçması sonucu 2 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

06.09.2019 13:11
- Göçmenleri taşıyan minibüs şarampole uçtu: 2 ölü, 30 yaralı
AĞRI - Ağrı'da Afganistan uyruklu kaçak göçmenleri taşıyan bir minibüsün şarampole uçması sonucu 2 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre olay, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Somkaya köyü yakınlarında meydana geldi. İlk verilere göre minibüste bulunan Afgan uyruklu 2 göçmenin hayatını kaybettiği, 30 göçmenin ise yaralandığı bilgisine ulaşıldı.
Meydana gelen kazada yaralılar ambulanslarla Doğubayazıt Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi ve Çaldıran Devlet Hastanesine kaldırılırken, hayatını kaybeden iki kişinin cenazeleri ise Doğubayazıt Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
(DA-AT-SO-Y)
Göçmenleri taşıyan minibüs şarampole uçtu: 2 ölü, 30 yaralı

3. Sayfa

Kaynak: İHA

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