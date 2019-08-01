Haberler» 3. Sayfa» Haber

Göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: 2 ölü, 20 yaralı

Göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: 2 ölü, 20 yaralıKİLİS - Elbeyli-Oğuzeli karayolunda göçmenleri taşıyan minibüs takla attı.

01.08.2019 09:19
Göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: 2 ölü, 20 yaralı
Göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: 2 ölü, 20 yaralı
KİLİS - Elbeyli-Oğuzeli karayolunda göçmenleri taşıyan minibüs takla attı. Kazada 2 göçmen öldü, 20 göçmen ise yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kilis'in Elbeyli ilçesi ile Gaziantep'in Oğuzeli ilçesi arasında göçmenleri taşıyan Ahmet Haculi idaresindeki 27 AAT 823 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada 2 göçmen öldü, 20 yabancı uyruklu şahıs da yaralandı. Yaralılar Kilis ve Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı.

3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
13:56   Plastik malzemelerin bulunduğu depo alev alev yandı
13:56   Taksici cinayetinde 3 şüpheliye müebbet istemiyle dava açıldı
13:53   Tokat'ta aşırı sıcaklar ot yangınına neden oldu
13:50   Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
13:45   "Vali, kaymakam, hakim, savcı dinlenmeyecek"
13:35   Gazze'de trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
13:34   İstanbul'dan getirilen uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu