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Yunan polisi, göçmenlerin arasına karışıp kaçmaya çalışan Konyalıyı dövüp geri yolladı

Sınırda Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenlerin arasına karışan Konyalı vatandaş, Yunan polisi tarafından dövülerek geri gönderildi.

03.03.2020 15:36 | Son Güncelleme: 03.03.2020 15:41

'ya gitmek isteyen göçmenler için sınır kapılarını açmasıyla birlikte başlayan göç dalgası devam ediyor. Binlerce mülteci, sınırdan geçmeye çalışırken Yunan polisinin orantısız müdahaleleri ile karşı karşıya kalıyor.

Bu orantısız saldırıya maruz kalanlardan biri de Konya nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Türk vatandaşı oldu. Mültecilerin arasına karışarak sınırı geçen vatandaş, polisler tarafından dövülerek geri yollandı.

"KAFAMDA 10 TANE DİKİŞ VAR"

Sınırda kendisine mikrofon uzatılan Türk vatandaşı, "İçeri girdim Yunan polisi yakaladı. 'Tellerden çıkın' dediler ben çıkamadım. Ondan sonra copla, sopalarla, silahlarla küt pat pat sıktılar. Kafamda 10 tane dikiş var" ifadelerini kullandı.

Yunan polisi, göçmenlerin arasına karışıp kaçmaya çalışan Konyalıyı dövüp geri yolladı

Avrupa, 3. Sayfa, Güncel


HABER YORUMLARI (53)
LD:az bıle yapmışlar
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HOROZ:Canını seven bu ülkede durmaz yaşamaz zaten.
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ZEYNEP:Mülteci taklidi yaparak gidebilirsin seni tutan yok arkadaşım.
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HA HA HAAAAA:GÖRDÜNMÜ ANYAYI KONYAYI ? !!!
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MERT:HABERİN BAŞLIĞI EFSANE OLMUŞ.
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2 0
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ADINIZI YAZIN:çok iyi olmuş hiç utanmadınmı ?
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İKON:on dikis atacak Kadar kafa olsa oraya gitmezdin
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73 6
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BRUKSEL:hak etmissin ulkene ihanet etme
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51 15
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LED:lahana sen ne ediin orda
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3 0
YANLIŞSAM SÖYLEYİN:ben böylelerine hain diyorum kansız diyorum kanı bozuk diyorum; yanılıyor muyum !!!
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3.03.2020 16:48:00