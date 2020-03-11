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Göçmenlerin at arabasıyla alışveriş yolculuğu

Avrupa'ya gitme ümidiyle Pazarkule Sınır Kapısı'nda bekleyişini sürdüren göçmenler, günlük alışverişlerini yapmak için at arabalarıyla şehir merkezine gidiyor.

11.03.2020 19:22 | Son Güncelleme: 11.03.2020 19:23
Göçmenlerin at arabasıyla alışveriş yolculuğu
Avrupa 'ya gitme ümidiyle Pazarkule Sınır Kapısı'nda bekleyişini sürdüren göçmenler, günlük alışverişlerini yapmak için at arabalarıyla şehir merkezine gidiyor.

Avrupa'y gidebilmek için Pazarkule Sınır Kapısı'nda bekleyişini sürdüren göçmenler, bir yandan Yunan zulmüyle başa çıkarken bir yandan da yaşam mücadelesini sürdürüyor. Göçmenler at arabasının üzerinde temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için zorlu yolculuklar yapıyor, kimileri toprak yollardan kilometrelerce yürüyerek alışveriş yaparken, kimileri de at arabasının üzerinde giderek alışverişlerini yapıyor. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Etiketler : Avrupa, Güncel

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