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Göçmenlerin İstanbul'dan Edirne'ye gidişleri sürüyor

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ FATİH'te Vatan Caddesi ile Aksaray Meydanında toplanan göçmenlerin Edirne'ye gidişleri sürüyor.

03.03.2020 15:08 | Son Güncelleme: 03.03.2020 15:08Göçmenlerin İstanbul'dan Edirne'ye gidişleri sürüyor

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ FATİH'te Vatan Caddesi ile Meydanında toplanan göçmenlerin 'ye gidişleri sürüyor. Edirne'ye gitmek için sabah saatlerinde gelen çocuklu aileler otobüslerin hareket etmesini beklerken, bazılarının da otobüs şoförleriyle pazarlık yaptığı görüldü.

Edirne'ye gitmek için bekleyen  Adem İbrahim "Türkiye'de bize çok yardım ettiler. Artık Avrupa'ya gidip orada yaşayacağız. Ben bugün geldim ama bir haftadır burada bekleyenler var. bekliyoruz biz de gideceğiz. Burada otobüsler ve taksiler var. Onlarla gideceğiz. Sınırda gaz bombasıyla müdahale ediyorlar. İnsan var orada hayvan değil. " dedi.



Vatan Caddesi, Aksaray, Edirne, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

3.03.2020 16:48:06